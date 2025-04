Sinistra italiana presenta il film 'No Other Land' a Bruxelles

BRUXELLES - Sinistra Italiana Belgio, in collaborazione con l'Associazione degli Studenti Italiani dell'Ulb, ha organizzato una proiezione gratuita a Bruxelles del film documentario, premio Oscar, "No Other Land", domani presso l'Ulb (Solbosch, Faculté de Lettres, Auditorium AZ1.101).



No Other Land è un film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal. È stato premiato con l'Oscar al miglior documentario ai premi Oscar 2025.

Dopo la proiezione - informa una nota - seguirà un dibattito in inglese con Amani Rizq, femminista palestinese esperta di cooperazione internazionale, Bajla Goldberg - Upjb (Unione degli ebrei progressisti del Belgio), Marc Botenga, eurodeputato per the Left. Sarà inoltre presente uno spazio per la raccolta fondi a favore dell'Unrwa.





