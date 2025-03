Al via restauro della moschea Al-Oudah, gioiello storico saudita

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - La storica moschea di Al-Oudah a Diriyah, un importante sito storico nella regione di Riad, è in fase di restauro come parte di un progetto nazionale. La seconda fase del cosiddetto 'Progetto Principe Mohammed bin Salman' per le moschee storiche mira a preservare la ricca storia della moschea e il patrimonio architettonico del Najdi, riportandola al suo antico splendore, scrive la Saudi Press Agency.Riconoscendo il suo significato culturale, il progetto utilizzerà i metodi di costruzione tradizionali del Najdi, tra cui fango e materiali naturali adatti al clima desertico. La ristrutturazione prevede l'ampliamento della moschea da 794 mq per 510 fedeli a 1.369 mq per 992 fedeli. Questa espansione riflette un impegno a preservare la storia soddisfacendo al contempo le mutevoli esigenze della comunità.La moschea di Al-Oudah è una delle 30 situate in 13 regioni che rientrano nella seconda fase del progetto di restaruo: sei a Riad, cinque alla Mecca, quattro a Medina, tre ad Asir e due ciascuna nella provincia orientale, Jouf e Jazan. I confini settentrionali, Tabuk, Baha, Najran, Hail e Qassim hanno ciascuno una moschea nel progetto. Il progetto bilancia gli standard di costruzione tradizionali e moderni, garantendo la sostenibilità dei componenti della moschea e preservando al contempo il patrimonio. (ANSAmed).

