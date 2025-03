Studenti dal reggino ad Atene, radici comuni e contemporaneità

(ANSAmed) - ATENE, 25 MAR - Prosegue la mobilità formativa promossa dal Gal Terre Locridee nell'ambito dell'Erasmus Plus, con l'arrivo nei giorni scorsi ad Atene di altra quaranta studenti della provincia di Reggio, provenienti dal Polo Tecnico-Professionale "Dea Persefone- Zanotti Bianco" di Locri e dal "Raffaele Piria" di Rosarno. Prima di loro erano stati ad Atene venti studenti provenienti dal Polo Liceale "Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti".Il progetto "Behind the Scenes", coordinato in Grecia da Myth Euromed, abbraccia logiche innovative di management culturale, mettendo gli studenti in contatto diretto con realtà imprenditoriali, sociali e amministrative elleniche di primo piano. L'obiettivo è di far vivere da vicino una metropoli vivace e complessa, partendo dalle note radici comuni tra Grecia e Magna Grecia, ma concentrandosi sulla sua contemporaneità e sulle prospettive lavorative e formative future.Da qui, la scelta di Atene, tra le più innovative in ambito euro-mediterraneo, e la selezione delle esperienze a stretto contatto con enti di alto livello, come Develop Athens - agenzia di sviluppo della capitale ellenica - e Sustainable City Network, rete di ottanta comuni greci molto attiva in Europa, oltre al focus sulla cooperazione, grazie agli incontri con l'Istituto Italiano di Cultura e l'Ambasciata d'Italia, insieme a importanti realtà imprenditoriali italiane basate in Grecia, come Sole Giaguaro Athens Italian Dining House dello chef italiano Giovanni Scaraggi.Al termine del programma, viene rilasciata la certificazione Europass Mobility, un attestato riconosciuto a livello europeo che documenta e valorizza le competenze acquisite durante il periodo di mobilità, rendendo il curriculum vitae più competitivo e attestando le capacità maturate in un contesto internazionale.Per Guido Mignolli, direttore del Gal Terre Locridee, «studiare e formarsi a livello lavorativo all'estero riveste un'importanza strategica nell'ottica dello sviluppo individuale, sociale e dei territori in ambito internazionale. Un'occasione unica che apre la mente, genera nuovi stimoli, permette di acquisire competenze e di relazionarsi con altre culture, lavorando ma anche divertendosi, dando spazio alla socialità e quindi anche alla propria crescita personale». «Viaggiare, conoscere altri luoghi rappresenta sempre un momento di crescita importante, a maggior ragione nella fase della propria formazione professionale e umana - dice il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì - Un tirocinio all'estero, inoltre, strutturato per acquisire competenze, rappresenta un tassello importante per la propria carriera professionale e fa da base per le sfide di un mondo in continua evoluzione; parliamo quindi di un vantaggio sicuro e dimostrato sul mercato del lavoro».Soddisfatto anche Alberto Cotrona di Myth EuroMed: "La cooperazione è il cuore del progetto. Abbiamo riunito importanti realtà greche, come DevelopAthens e la rete Sustainable City Network, con cui collaboriamo da anni in ambito di cooperazione europea, così come col promotore GAL Terre Locridee, per invitare i ragazzi a immergersi nella contemporaneità culturale e lavorativa di una città viva e complessa, dalla quale potranno trarre impressioni e stimoli utili per il loro progetto di vita". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA