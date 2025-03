Ad Algeri l'Istituto di cultura propone il film 'Il cammino'

(ANSAmed) - ROMA, 25 MAR - Nell'ambito delle serate di Ramadan, l'Istituto Italiano di Cultura di Algeri propone per il 27 marzo la proiezione, nella sala polivalente dell'Istituto, del film "Il Cammino - Viaggio in Calabria".L'opera di Mattia Leonardo De Blasi racconta la storia di un giovane trentenne, interpretato da Francesco Maccarinelli, che vive a Milano e si trova intrappolato in un lavoro che lo allontana dalla sua vera essenza. La sua vita, caotica e piena di sacrifici, è segnata dall'incertezza sul futuro. Un giorno trova la forza di partire per un viaggio nel cuore della Calabria, per ritrovare se stesso e ripartire. Questo viaggio lo porta a conoscere una giovane donna calabrese, interpretata da Annalisa Giannotta, e a stringere un legame che cambierà per sempre la sua vita. La decisione di rimanere in Calabria diventa il simbolo del suo ritorno alle radici, alla terra e alla serenità che cercava. (ANSAmed).

