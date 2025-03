Il pianista Roberto Prosseda in concerto a Beirut

(ANSAmed) - ROMA, 21 MAR - L'Istituto italiano di cultura in Libano organizza, il 28 marzo, un concerto per pianoforte del Maestro Roberto Prosseda. L'evento ospitato presso il Museo Nazionale di Beirut ripercorre il passaggio dal romanticismo del XIX secolo (con Mendelssohn e Chopin) al modernismo del XX secolo (con Dallapiccola e Petrassi), evidenziando l'interesse delle due epoche per quel virtuosismo pianístico capace di convogliare le emozioni pur esprimendo le innovazioni tecniche e incentrando l'attenzione alla forma e all'interpretazione individuale. La diversità negli stili dei vari compositori offre un consistente panorama della musica da pianoforte degli ultimi due secoli, sottolineandone l'evoluzione continua.Roberto Prosseda è uno dei musicisti italiani più attivi e versatili sulla scena internazionale odierna. Negli ultimi vent'anni ha suonato con alcune delle orchestre più prestigiose del mondo, tra cui la London Philharmonic, la New Japan Philharmonic, la Moscow State Philharmonic, la Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, la Brussels Philharmonic, il Residentie Orkest, la Netherlands Symphony, i Berliner Symphoniker, la Staatskapelle Weimar, la Calgary Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic e la Leipzig Gewandhaus. Attualmente è direttore artistico delle Cremona Musica International Exhibitions (Italia) e del Patmos Chamber Music Festival (Grecia). (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA