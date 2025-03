A Beirut, la mostra Shams di Marco Palombi

(ANSAmed) - ROMA, 17 MAR - Fino al 20 marzo il Sursock Museum di Beirut ospita la mostra fotografica Shams (Sole), un viaggio per immagini realizzato dal fotoreporter romano Marco Palombi.Lo riferisce l'Ambasciata d'Italia a Beirut. "Attraverso i suoi scatti, lo spettatore verrà trasportato nelle aule e nei cortili delle scuole libanesi che beneficiano degli interventi della Cooperazione Italiana", si legge sul comunicato diffuso dalle autorità italiane in Libano.La mostra, organizzata dalla sede di Beirut dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Libano, presenta come l'Italia abbia investito dal 2017 nel settore educativo in Libano con l'obiettivo di garantire un'educazione di qualità, riabilitare edifici scolastici, promuovere la formazione professionale e migliorare l'accesso a un'alimentazione sana nelle scuole. "Un impegno che non è mai venuto meno, anche nei momenti più critici, adattandosi con flessibilità alle sfide del contesto libanese. Incisività, sostenibilità e inclusività: tre principi chiave che guidano l'azione dell'Italia nel settore educativo in Libano, con un contributo complessivo di 60 milioni di euro dal 2017 a oggi"."Per un anno intero, Marco Palombi ha seguito le missioni di monitoraggio dei progetti italiani, visitando scuole e centri di alfabetizzazione di base in tutto il Libano. Con la sua fotografia, ha raccontato l'impatto concreto che questi interventi hanno sulla vita dei bambini e delle bambine, offrendo un ritratto visivo potente di un periodo storico cruciale", sottolinea l'Ambasciata d'Italia a Beirut. "Il titolo Shams (Sole) richiama la speranza per il futuro rappresentata dai giovani libanesi, un futuro che tutti gli attori coinvolti auspicano sia il più luminoso possibile. Le immagini esposte in questa mostra creano un dialogo visivo tra soggetto e spettatore, abbattendo barriere e distanze. I volti catturati dall'obiettivo fotografico di Palombi non sono solo ritratti individuali, ma diventano una rappresentazione collettiva di una generazione e di un popolo che, nonostante le difficoltà, continua a incarnare resilienza e speranza", conclude la nota.(ANSAmed).

