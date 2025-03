L'Unesco lancia un manuale per le giornaliste in Tunisia

TUNISI - Un manuale intitolato "Per un ambiente sicuro per le giornaliste in Tunisia" è stato pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) in collaborazione con il Programma di supporto ai media tunisini dell'Unione europea (Pamt2) e il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt).



Lanciato per celebrare la Giornata internazionale della donna l'8 marzo, il manuale mira a migliorare la sicurezza e la dignità delle giornaliste in Tunisia al fine di fornire loro un ambiente professionale sicuro e inclusivo, ha detto alla Tap il responsabile dei programmi di informazione e comunicazione dell'Unesco in Tunisia, Neji Bghouri. L'obiettivo è anche quello di promuovere la libertà di stampa e di espressione e la diversità delle voci dei media nel paese, ha aggiunto.



Il manuale, un riferimento fondamentale per aiutare i media e le giornaliste a creare un ambiente professionale sicuro ed equilibrato, comprende tre parti. La prima parte si concentra sulla "Protezione delle donne giornaliste per legge" e include le varie disposizioni legali che proteggono le donne giornaliste nell'esercizio delle loro funzioni. La seconda parte riguarda la "protezione delle donne giornaliste dalla legge" e include le varie leggi che possono essere utilizzate contro le donne giornaliste. L'ultima parte affronta l'autoprotezione delle donne giornaliste e ricorda loro la necessità di rispettare l'etica professionale.





