Da simbolo del colonialismo a museo di Casablanca

CASABLANCA - Dopo un lungo lavoro di restauro affidato all'architetto Salima Naji, Villa Carl Ficke rinasce come Museo della Memoria di Casablanca.Villa Karl Ficke, in boulevard de la Résistance, risale alla prima decade del secolo scorso e rappresenta uno dei gioielli architettonici per cui la città è famosa.



Karl Ficke, commerciante di Brema, arrivato a Casablanca alla fine dell'800, costruì da architetto autodidatta questa magione che domina la città dalla collina di Mers Sultan. Ficke fu particolarmente attivo nella vita imprenditoriale e politica della città, fino a che sospettato di spionaggio dalle autorità del protettorato francese, fu condannato a morte e giustiziato nel 1915. Per la sua prima apertura al grande pubblico, a partire da oggi, la villa ospita una storia di Casablanca. Un viaggio temporale che va dalla preistoria, al piano terra, alle testimonianze artistiche più attuali, al piano superiore, passando per il periodo di sperimentazione architettonica che la città visse sotto il protettorato o attraverso le creazioni brutaliste del Marocco post-indipendenza.



La villa stessa, soprannominata dagli abitanti di Casablanca il 'Lupo bianco', è uno scrigno documentale per l'ingegnosità della sua architettura, che rispecchia la storia della città.



Ora l'accordo tra Municipio, Ministero della Cultura e Fondazione dei Musei del Marocco, ne ha fatto un centro di storia e cultura.

