(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - Nell'ambito della XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 'L'italiano e il libro: il mondo fra le righe', l'Istituto Italiano di Cultura di Beirut presenta la traduzione in lingua araba dell'opera 'Così parlava Umberto Eco'. Si tratta di una raccolta di articoli e interviste dell'intellettuale e filosofo, apparsi principalmente nella stampa francese ed inediti in Italia, a cura del Dott.Nassim Daher, esperto in diritto e scienze economiche. La selezione e la traduzione degli articoli, pubblicati da Dar El Farabi in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Beirut, è stata curata da Alexander Habache e Ghazi Berro, editore e animatore dell'Atelier Oser Dire. Attraverso questa iniziativa, si è voluto far conoscere in quest'area geografica l'opera e il pensiero di uno dei più noti e importanti pensatori italiani. (ANSAmed).

