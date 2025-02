Nuove scoperte archeologiche riscrivono la storia di Cartagine

TUNISI - Cartagine continua a rivelare i suoi segreti, testimoniando il ruolo cruciale che ha avuto nel Mediterraneo antico. Dal 2021 al 2024, una missione archeologica congiunta dell'Università "La Sapienza" di Roma e dell'Istituto Nazionale del Patrimonio tunisino vi ha condotto quattro campagne di scavo, focalizzandosi su due necropoli: quella fenicia di Dermech (VII-VI secolo a.C.) e quella punica dell'Odéon (IV-II secolo a.C.), rivelando significative scoperte. Tra le più importanti, spiega all'ANSA il prof. di Archeologia e Storia del Vicino Oriente Antico e di Archeologia Fenicia e Punica alla Sapienza, Lorenzo Nigro, "si annoverano alcuni impianti metallurgici e una fornace ceramica di IV secolo a.C. che costituiscono parte di un quartiere artigianale punico sito ai piedi della collina di Bordj- Djedid (nel cuore del parco delle terme di Antonino). Queste evidenze sono supportate dalla scoperta nel 2024 di un'iscrizione punica coeva che testimonia il nome di una divinità di Ugarit, il dio Kotar, protettore delle attività metallurgiche. E nella necropoli ellenistica sulla Collina dell'Odéon, undici tombe monumentali costruite in grandi lastre di calcare con corridoi di accesso precedentemente inesplorati, che hanno restituito resti umani e oggetti di sepoltura". La dichiarazione arriva al momento della pubblicazione della quarta campagna di scavi della Missione archeologica congiunta tuniso-italiana a Cartagine, istituita nell'ambito di un accordo quadro di cooperazione tra le due istituzioni, sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per svolgere ricerche archeologiche e antropologiche a Cartagine al fine di contribuire alla ricostruzione storica e culturale della città antica. La ricerca è stata finanziata dall'Università di Roma «La Sapienza», dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dall''stituto Nazionale del Patrimonio Tunisino (Inp).



La Missione archeologica a Cartagine è co-diretta da Mounir Fantar, direttore della Divisione per la Programmazione, la Cooperazione e la Pubblicazione dell'Inp, e da Lorenzo Nigro, Professore di Archeologia e Storia del Vicino Oriente Antico e di Archeologia Fenicia e Punica all'Università «La Sapienza». Il lavoro sul campo è stato coordinato da Federico Cappella, archeologo fenicio-punico della medesima università, con la supervisione scientifica di Moez Achour, curatore del patrimonio e responsabile della sezione Monumenti e siti romano-bizantini dell'Inp.



Le indagini archeologiche si sono concentrate sulla necropoli fenicia arcaica all'interno del parco delle Terme di Antonino (nota come Necropoli di Dermech), datata tra il VII e il VI secolo a.C. e la necropoli punica situata sul versante meridionale della Collina dell'Odéon, nel quartiere delle "Ville romane", datata tra il IV e il II secolo a.C. (nota come Necropoli dell'Odéon). Gli obiettivi di questo progetto, spiega ancora il prof. Nigro, sono collaborare nel campo dell'archeologia e dell'archeo- antropologia funeraria, ricostruire la storia della città di Cartagine e delle sue necropoli dal periodo arcaico alla conquista romana e contribuire allo sviluppo delle conoscenze scientifiche fornendo nuovi dati sul mondo cartaginese in epoca fenicia e punica. Allo stesso tempo, il progetto ha permesso di restaurare, proteggere e valorizzare i monumenti esposti, che ora possono essere visitati dai turisti. Gli studi della Missione stanno in qualche modo riscrivendo la storia della città, approfondendo le sue dinamiche culturali e il processo di romanizzazione.

