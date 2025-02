'Dentro la Siria', un libro-reportage di Raimondo Schiavone

(ANSAmed) - ROMA, 23 FEB - 'Dentro la Siria - Dall'aggressione alla caduta di Assad. Viaggio all'interno di uno Stato mal trattato' (Arkadia, pp. 144, 16 euro) è un instant book che esplora il conflitto siriano attraverso il punto di vista di Rocco Schiavone, "basato su anni di viaggi, incontri e analisi geopolitiche". Il volume ripercorre la storia della guerra, dalla sua genesi fino alla caduta di Bashar al-Assad, esaminando il ruolo delle potenze straniere, il peso della propaganda mediatica e l'impatto sulle minoranze religiose.Attraverso testimonianze dirette, interviste e un'analisi critica degli eventi, l'autore offre una prospettiva alternativa sulla Siria, lontana dalle narrazioni dei media occidentali. Il testo affronta anche la complessità delle alleanze internazionali, il coinvolgimento di attori come Iran, Russia, Turchia e Israele, nonché la situazione drammatica dei rifugiati e delle comunità locali.Un elemento chiave del libro è l'intervista esclusiva a Maria Saadeh, ex parlamentare siriana e voce autorevole sulla questione siriana, che offre un'analisi sul ruolo dell'Occidente, sulla resistenza del popolo siriano e sulle prospettive future del Paese. Il suo contributo aggiunge una dimensione unica alla narrazione, mettendo in luce aspetti spesso ignorati dalla stampa internazionale.Schiavone, giornalista, presidente del Centro Italo Arabo e del Mediterraneo, editore e autore di saggi sul mondo arabo e sul Medio Oriente, ha seguito in particolare le vicende della guerra in Siria e del movimento politico sciita Hezbollah in Libano. Ha curato i volumi Syria. Quello che i media non dicono (2013) e Middle East. Le politiche nel Mediterraneo, sullo sfondo della guerra in Siria (2014). È coautore dei saggi Lebanon. Reportage dal cuore della resistenza libanese (2012) e Il genocidio armeno: 100 anni di silenzio (2015), tutti editi da Arkadia. (ANSAmed).

