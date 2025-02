Giuli, 'il Vespucci è la straordinaria qualità italiana'

"La nave Vespucci è realmente la personificazione materiale e immateriale della straordinaria qualità dell'Italia, di una storia marinaresca che affonda nelle radici più lontane dei tempi e, in questo presente, è il simbolo della possibilità (...) di navigare insieme al mondo sul mare della cultura, della vita e della fratellanza tra i popoli": lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando ieri sera a giornalisti a margine di un evento di poesia e musica svoltosi sulla banchina dove è ormeggiato il veliero-scuola della Marina Militare Italiana."Per questo è il nostro miglior biglietto da visita, da questo punto di vista", ha aggiunto il ministro sottolineando di aver "avuto una grande fortuna: quella di assistere all'approdo della nave Vespucci nel porto di Alessandria d'Egitto e quindi" all' "incontro di due grandissime tradizioni storiche e culturali".Il riferimento, esplicito, è stato alla tradizione "della marineria italiana" e a "quella della cultura più profonda dell'Egitto che si incontrano e che danno vita a circostanze come quella di stasera, di dialogo, di confronto, di musica, di poesia, in un intreccio che resterà per sempre scritto nella storia"."Ci auguriamo che continui a essere un modello non soltanto per il rapporto tra l'Italia e l'Egitto, ma per tutti i popoli del Mediterraneo", ha detto il ministro.

