A Sidi Bou Said le Giornate culturali iraniane e tunisine

(ANSAmed) - TUNISI, 06 FEB - La location del Palais Ennejma Ezzahra a Sidi Bou Said ospiterà le Giornate culturali iraniane e tunisine per una settimana, dal 7 al 12 febbraio 2025.Organizzato dal Centro per la musica araba e mediterranea (Cmam) e dal Centro culturale iraniano in Tunisia, questo evento, parte degli scambi culturali tra i due Paesi, comprenderà simposi scientifici, workshop di formazione, spettacoli musicali e proiezioni di film che celebreranno le culture di entrambi i paesi durante la settimana culturale.L'inaugurazione, si legge sulla pagina del Palais Ennejma Ezzahra, avrà luogo il 7 febbraio con un concerto di musica tunisina intitolato "Profumo della città". L'8 febbraio si terrà un simposio scientifico intitolato "Civiltà islamica: un patrimonio condiviso tra Tunisia e Iran", e un workshop di formazione sull'arte della calligrafia "Nastaliq", uno stile utilizzato nella poesia persiana e nella decorazione dei manoscritti. Il 9 febbraio in programma un secondo simposio scientifico sul tema "Il ruolo delle donne nella società contemporanea: esperienze tunisine e iraniane". Lo stesso giorno si terrà anche un workshop di formazione su "L'arte dell'illuminazione", un'antica arte decorativa utilizzata per abbellire le pagine del Corano e altri testi letterari con foglie d'oro.L' 11 febbraio si terrà un workshop di formazione su "L'arte della miniatura", uno stile di pittura spesso utilizzato per illustrare i manoscritti. La giornata proseguirà con la proiezione di due film di successo: "Gli ambasciatori" (1975) di Naceur Ktari, vincitore di numerosi premi, tra cui il Tanit d'Or al JCC del 1976, e "Quando la luna era piena", diretto dalla regista iraniana Narges Abyar nel 2019, che ha ricevuto il plauso della critica e numerosi premi, tra cui il Crystal Simorgh come miglior film al 37mo Fajr Film Festival di Teheran.(ANSAmed).

