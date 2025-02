UN Women in Tunisia lancia le residenze artistiche Dare to care

TUNISI - L'arte come motore del cambiamento in campo sociale. E' lo spirito dell'iniziativa Artists-in-Residence, lanciata da UN Women Tunisia, parte del più ampio programma "Dare to Care", che mira a sfidare gli stereotipi di genere e promuovere una distribuzione più equa del lavoro domestico e delle responsabilità di assistenza. Lo ha annunciato l'ufficio regionale di UN Women per gli Stati arabi, precisando che in Tunisia le residenze artistiche si svolgeranno nella capitale, a El Kef e Gabes, e riuniranno artisti di varie discipline (teatro, musica e danza) per creare opere stimolanti che sensibilizzino il pubblico. In particolare, i giovani talenti si mobilitano attraverso il rap, il teatro e le arti visive per decostruire gli stereotipi di genere e ripensare l'economia della sanità in Tunisia.



Il programma è stato recentemente avviato con una sessione di formazione per testimonial e giovani artisti selezionati, fornendo loro gli strumenti concettuali e tecnici necessari per realizzare con successo i loro progetti artistici. Organizzate in collaborazione con il ministero tunisino della Gioventù e dello Sport, le residenze "Dare to Care" si svolgeranno nei centri giovanili di Gabes, Kef e Medina di Tunisi. L'iniziativa si concentra su tre principali discipline artistiche: il rap come potente mezzo per decostruire gli stereotipi di genere attraverso testi d'impatto, il teatro, come piattaforma per esplorare dinamiche di potere, stereotipi e disuguaglianze nella divisione del lavoro domestico e le arti visive, per trasformare idee complesse in opere d'arte accattivanti al fine di coinvolgere ed educare le comunità.



Il programma sarà guidato da artisti rinomati, tra cui la regista teatrale Amina Dachraoui, il collettivo hip-hop tunisino Debo, la scenografa, musicista e performer Marwen Blue (vero nome Marwen Abouda) e la curatrice Farah Sayem. Questi testimonial supporteranno i partecipanti nella creazione di canzoni, pezzi teatrali e opere d'arte visive, che saranno esposte in eventi pubblici, si legge in una nota stampa di UN Women. Attraverso questa iniziativa, "Dare to Care" mira a ispirare un dialogo significativo e a promuovere il cambiamento sociale sfruttando il potere creativo dell'arte.





