Al Cairo un viaggio musicale dei Fisharmonica

Nel teatro dell' "Arab Music Institute" del Cairo, un'istituzione-simbolo della musica araba, si è esibito il duo FisHarmonica formato da Gianluca Littera (armonica a bocca) e Massimiliano Pitocco (fisarmonica) con un concerto unico nell'ambito del progetto "Suono Italiano 2025" promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim).Il programma del concerto dello scorso martedì 21 gennaio, organizzato dall'Istituto italiano di cultura del Cairo ed intitolato "L'incontro musicale di due ance libere. La musica nell'aria, il respiro delle emozioni", ha offerto un viaggio musicale che ha spaziato dal repertorio barocco all'impressionismo francese, fino ai grandi classici contemporanei. Tra i brani eseguiti spiccano la "Elegia in Re & Tarantella" di Giovanni Paolo Bottesini, la "Sonata 1963" di Frank Proto e un omaggio al Maestro Ennio Morricone con il "Medley Morricone".Come ha evidenziato il testo di presentazione del concerto, il duo FisHarmonica rappresenta una "combinazione rara" nel panorama musicale internazionale: due strumenti appartenenti alla famiglia delle ance libere, in cui la fisarmonica esprime la sua "potenza emotiva" attraverso l'aria spinta dai mantici, mentre l'armonica regala una "delicatezza unica" grazie al respiro.Littera, "unico italiano tra i pochi solisti di armonica cromatica attivi nel mondo", vanta collaborazioni con orchestre come la Kremerata Baltica e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Pitocco, riconosciuto a livello internazionale come "uno dei principali interpreti della fisarmonica bayan", è stato premiato per il suo contributo al repertorio di Astor Piazzolla e al movimento della fisarmonica contemporanea."Questo concerto è un vero e proprio dialogo musicale tra due strumenti capaci di emozionare profondamente il pubblico", ha dichiarato Littera. "Ogni nota racconta una storia, ogni respiro diventa melodia", ha affermato ancora l'armonicista.ll progetto "Suono Italiano" ha l'obiettivo di valorizzare i talenti italiani e di portare la musica italiana sui più importanti palcoscenici nazionali e internazionali. Dopo l'avvio del ciclo il 14 gennaio con il concerto eseguito da Eleonora Testa al violoncello e Francesco Maria Navelli al pianoforte, sono in programma ora altre due esibizioni: quella del duo, composto da Edoardo Cessari (viola) e Roberto Arosio (pianoforte) l'11 febbraio e quella del flauto di Euridice Pezzotta con la chitarra di Matteo Chiodini, attesa il 18 dello stesso mese sempre presso il "Cairo Arab Music Institute".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA