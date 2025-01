La massima fiera del libro del mondo arabo al Cairo dal 23

(ANSAmed) - IL CAIRO, 14 GEN - Quasi 1.350 case editrici e ben 6.150 espositori provenienti da 80 paesi partecipano alla 56a edizione della Fiera Internazionale del Libro del Cairo - "la più grande del mondo arabo" - che si terrà dal 23 gennaio al 5 febbraio presso il Centro Internazionale delle Esposizioni.Lo segnala su Facebook la Presidenza del consiglio dei ministri egiziana dando conto di una presentazione fatta domenica, sotto l'alto patronato del Presidente Abdel Fattah al-Sisi, dal ministro della Cultura egiziano Ahmed Fouad Hano."Leggete... In principio era il Verbo" il tema dell'edizione di quest'anno. Dei paesi partecipanti, dieci saranno presenti per la prima volta. Il ministro ha sottolineato la ricchezza e la varietà del programma culturale, che prevede oltre 600 eventi tra presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti e spettacoli. Tra le novità di quest'anno, il lancio dell'iniziativa "Un milione di libri", un progetto ambizioso che mira a promuovere la lettura e la diffusione del libro in Egitto."La Fiera Internazionale del Libro del Cairo è un evento di grande importanza per il nostro paese", ha dichiarato Hano durante la conferenza stampa di presentazione. "È un'occasione per celebrare la cultura e il sapere, e per promuovere il dialogo e lo scambio tra i popoli".La fiera si conferma come punto di riferimento per l'editoria internazionale. Per la prima volta, sono stati annunciati gli ospiti d'onore delle prossime due edizioni, che sono la Romania e il Qatar.Tra le iniziative più innovative, "il lancio della piattaforma di libri elettronici per le pubblicazioni del Ministero della Cultura e una serie di esperienze tecnologiche digitali pionieristiche nel campo culturale", annuncia fra l'altro la Presidenza del consiglio egiziana. (ANSAmed).

