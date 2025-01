La scuola di cucina francese 'Ducasse' aprirà al Cairo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 GEN - École Ducasse, la prestigiosa istituzione francese dedicata all'insegnamento delle arti culinarie e della pasticceria a livello internazionale, ha recentemente annunciato "il suo arrivo al Cairo entro la fine del 2025".Lo sbarco nella capitale egiziana è stato annunciato su LinkedIn e riportato dal sito egiziano Egyptian Street all'inizio di dicembre. La scuola ha precisato che "l'École Ducasse Cairo Studio offrirà programmi ideati da chef formati nel savoir-faire e nella filosofia di Alain Ducasse: corsi brevi di cucina e pasticceria, programmi intensivi e masterclass destinati sia agli esperti che agli appassionati".Un traguardo significativo per la scena gastronomica egiziana, che vedrà le sue tradizioni onorate dallo spirito di eccellenza e innovazione di École Ducasse. Fondata nel 1999 dal celebre chef Alain Ducasse, la scuola si distingue per l'eccellenza nella formazione, combinando la padronanza delle tecniche culinarie con un approccio contemporaneo alla gastronomia.L'anno scorso l'École Ducasse ha ricevuto per il secondo anno consecutivo i titoli di "Miglior Istituto di Formazione Culinaria del Mondo" e "Miglior Istituto di Formazione Culinaria d'Europa" ai World Culinary Awards, consolidando la sua reputazione di eccellenza nel settore.Egypt Today ha riferito che Ducasse, "lo chef con più stelle Michelin al mondo", ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, dichiarando: "Come grande ammiratore della cultura mediterranea, sono felice di avviare un dialogo fruttuoso tra la cucina francese ed egiziana".La sua visione per la scuola è quella di creare una piattaforma in cui celebrare le tradizioni culinarie, permettendo alla cucina egiziana di brillare sulla scena globale. Il programma didattico di École Ducasse Cairo Studio sarà diversificato e offrirà una gamma di corsi adatti a diversi livelli di competenza.Le strutture del Cairo Studio promettono di essere all'avanguardia, dotate di cucine di formazione avanzata, laboratori di pasticceria e sale dimostrative. Questi spazi fungeranno da aule e da sedi per workshop ed eventi. Inoltre, la scuola prevede di integrare ingredienti, tecniche e tradizioni locali nel proprio programma, offrendo agli studenti un'esperienza di apprendimento unica che unisce pratiche globali a sapori regionali.Per arricchire ulteriormente l'esperienza formativa, la scuola collaborerà con chef locali e internazionali di alto livello, invitandoli a tenere masterclass e workshop, riporta il sito egiziano. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA