Il Forte di Kelibia, guardia del Mediterraneo in Tunisia

Il Forte di Kelibia, noto anche come Qal'at al-Kilibiya, rappresenta uno dei monumenti storici più affascinanti della Tunisia. Situato sulla punta nord-orientale del paese, nella penisola del Cap Bon, questo imponente baluardo domina il Mar Mediterraneo, offrendo una vista panoramica unica e un collegamento diretto con la storia millenaria della regione. Oltre alla sua importanza storica e architettonica, il forte ha assunto un ruolo cruciale nel promuovere il turismo locale e merita sicuramente una visita per chi arriva in Tunisia.Il Forte risale al periodo cartaginese, con successive ristrutturazioni durante l'epoca romana, bizantina e ottomana.La sua posizione strategica su una collina alta circa 150 metri ha reso, durante le varie dominazioni, il sito un punto di controllo essenziale per monitorare le rotte commerciali e militari del Mediterraneo. Durante il dominio bizantino, il forte fu ampliato per fungere da baluardo contro le invasioni arabe, mentre in epoca ottomana venne ulteriormente fortificato per difendere la costa dalle incursioni dei pirati.L'architettura del forte riflette una fusione di stili, con possenti mura in pietra calcarea, torri di avvistamento e un imponente portale d'accesso. Al suo interno si trovano cisterne per la raccolta dell'acqua e resti di strutture utilizzate per scopi militari e amministrativi. Il forte di Kelibia ha svolto principalmente due funzioni cruciali nella sua lunga storia. In primo luogo, era una fortezza militare destinata a proteggere la regione dalle minacce esterne. La sua posizione strategica consentiva un'ampia visuale sul mare, facilitando il monitoraggio delle navi in avvicinamento. In secondo luogo, il forte aveva un ruolo amministrativo e simbolico, rappresentando il potere delle autorità locali e fungendo da centro di controllo per la gestione delle risorse costiere.Oggi il Forte di Kelibia è una delle principali attrazioni turistiche della regione, con migliaia di visitatori all'anno.La vista panoramica sul Mediterraneo e sulla città di Kelibia è uno dei punti forti dell'esperienza. Il turismo legato al forte ha contribuito significativamente allo sviluppo economico locale, generando occupazione e sostenendo le attività culturali e artigianali. Eventi e festival organizzati nella regione, come il Festival Internazionale del Cinema Amatoriale di Kelibia, attirano visitatori da tutto il Paese, ampliando l'offerta culturale della città. Il Forte di Kelibia è in quale modo un simbolo della resilienza e della ricchezza culturale della Tunisia. La sua storia, le sue funzioni e il suo impatto sul turismo lo rendono un punto di riferimento sia per i locali che per i turisti stranieri. Promuoverne la conservazione e la valorizzazione è fondamentale per garantire che continui a raccontare la sua storia unica e a generare benefici per la regione ed infatti il forte è oggetto di un piano di ristrutturazione da parte delle amministrazioni locali.

