Doppiare "Peppa Pig" in arabo marocchino, per i baby expat

RABAT - Tecnicamente è un cartone animato 'haram', non conforme cioè alle regole dell'islam. Eppure una maestra di origine marocchina, che risiede in Germania, traduce e doppia in Darija, l'arabo marocchino, Peppa Pig, uno dei cartoni animati più amati dai bambini di tutto il mondo. Hajar Tanjaoui, originaria di Larache, nel Nord del Marocco, è arrivata in Germania quando aveva due anni. Ora che è moglie e madre di famiglia, non dimentica le tradizioni del suo paese e per far in modo che i piccoli scolarizzati in Germania potessero continuare a parlare la lingua materna, ha deciso di doppiarla in dialetto marocchino. La sua storia è finita sui siti che raccontano della diaspora e dei suoi protagonisti.



La versione in arabo di Peppa Pig, il maialino che insegna ai piccini le cose di tutti i giorni, si trova su YouTube, con le voci di tutta la famiglia di Hajar che ha contribuito a calarsi nei panni dei personaggi. L'ambizione è quella di fare il salto fino alla tv. L'ideatrice della versione araba dice di aver avuto contatti con la casa madre del cartone animato, per un progetto più strutturato. Intanto, via web fioccano le proposte di tradurre altri cartoni per i bimbi dei marocchini che risiedono all'estero.





