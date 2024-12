Cinema: 'Les Enfants Rouges' di Lotfi Achour vince le Jcc

TUNISI - Il lungometraggio del tunisino Lotfi Achour "Les Enfants Rouges" ha vinto il Tanit d'oro nel concorso lungometraggi (Grand Prix) della 35ma edizione delle Giornate cinematografiche di Cartagine (Jcc). Si tratta del decimo Tanit d'oro che la Tunisia vince da quando questo prestigioso evento cinematografico è stato fondato nel 1966 dal defunto Tahar Cheriaa.



Il film di Achour ha vinto anche il premio del pubblico per il miglior lungometraggio di finzione ex aequo con il film siriano "Salma" di Joud Said. Al secondo posto "To an Unknown World" del regista palestinese Mahdi Fleifel, mentre il trofeo di bronzo è andato a "Demba" del regista senegalese Mamadou Dia.



Il premio del pubblico per il miglior cortometraggio di finzione è andato a "In the Waiting Room" di Moatasem Taha (Palestina). Il Premio Carthage Ciné-Promesse a The Curse di Bouthayna Aloulou (Tunisia), e il Premio Tahar Cheriaa per il miglior lungometraggio d'esordio a Hanami di Denise Fernandes (Capo Verde).





