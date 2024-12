Produzione artigianale sapone Palestina e Aleppo in lista Unesco

(ANSAmed) - ROMA, 04 DIC - La tradizionale produzione artigianale del sapone in Palestina e ad Aleppo, in Siria, è stata inserita nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel corso dei lavori della 19ma sessione del Comitato Intergovernativo dell'Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale in corso ad Asunción, in Paraguay.Sono tre gli ingredienti naturali locali utilizzati dalle famiglie in Palestina per produrre artigianalmente il sapone Nabulsi, uno dei più antichi al,mondo : olio d'oliva, acqua e liscivia. Le famiglie lavorano insieme per realizzare il sapone dopo la raccolta delle olive, aggiungendo il loro timbro prima di confezionarlo e conservarlo per un anno. La produzione del sapone è una fonte di reddito, ma anche una tradizione per la maggior parte delle famiglie. L'uso dell'olio d'oliva riflette il forte rapporto delle persone con la natura e molte famiglie regalano il loro sapone in occasione di matrimoni e compleanni.Ad Aleppo, invece, il sapone ghar viene prodotto utilizzando olio d'oliva e olio di alloro (ghar) in un processo collaborativo e intergenerazionale, gli ingredienti vengono raccolti, cotti e poi versati sui pavimenti delle tradizionali fabbriche di sapone. Una volta raffreddata la miscela, gli artigiani indossano grandi zoccoli di legno per tagliare le lastra in cubetti, usando il peso del loro corpo e un rastrello.I cubetti vengono stampati a mano con il nome delle famiglie e impilati per asciugare a forma di torri cilindriche o piramidali per facilitare il flusso d'aria. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA