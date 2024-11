Via a Tunisi alle Giornate Teatrali di Cartagine

TUNISI - Inaugurata al Teatro Municipale di Tunisi, alla presenza della ministra della Cultura, Amina Srarfi, e di diversi responsabili e rappresentanti delle missioni diplomatiche accreditate in Tunisia, nonché di numerosi professionisti del teatro, della cultura e dei media, la 25ma edizione delle Giornate Teatrali di Cartagine (Carthage Theatre Days), che animerà fino al 30 novembre la vita culturale della capitale.



"Questa edizione è anche una celebrazione del giubileo d'argento di questo evento, che è diventato uno dei più antichi festival teatrali del mondo arabo e dell'Africa", ha detto il suo direttore, Mohamed Mounir Argui, sottolineando che il Festival continua il suo viaggio nonostante le sfide e le difficoltà affrontate da alcune delegazioni partecipanti a causa di problemi di visto e di viaggio. Questa edizione del Giubileo d'argento è un "dono" per tutti i partecipanti e il pubblico, ha detto, soprattutto alla luce del suo tema "Teatro, genocidio e resistenza". Il festival non è solo una celebrazione dell'arte, ha sottolineato, ma anche un appello alla solidarietà con le cause umanitarie, perché il teatro è un'arma che aiuta a difendere i diritti umani e le libertà fondamentali. Tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni, tra cui spettacoli teatrali, seminari e dibattiti, sono basati sul sostegno del diritto alla vita, all'espressione e al cambiamento, ha proseguito Argui, ribadendo la ferma posizione del festival a sostegno del diritto dei popoli all'autodeterminazione e alla difesa dei loro diritti e territori.



Tra questi eventi i 27 e 28 novembre, al Palais du Théâtre el Halfaouine, ci sarà lo spettacolo "Frontières - Confini #Tunisie" della Compagnia Instabili Vaganti - Experimental Theatre Company. Una co-produzione con il Théâtre National Tunisien e l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, nell'ambito del progetto internazionale Beyond Borders, sostenuto dal Ministero della Cultura. Un nuovo capitolo produttivo, diretto dalla regista Anna Dora Dorno, che ha visto la selezione di un gruppo di giovani attori e danzatori, italiani e tunisini, che assieme ai fondatori della compagnia hanno preso parte ad una residenza artistica, a settembre di quest'anno, presso gli spazi del Théâtre National Tunisien e nei siti archeologici di Cartagine e Oudna, dove sono stati girati i video che saranno proiettati durante lo spettacolo. I performer, quattro tunisini e tre italiani, tra cui l'attore e drammaturgo Nicola Pianzola, co-fondatore di Instabili Vaganti, esplorano tutte le tipologie di frontiere, geografiche, artistiche, interpersonali e mentali, che vengono restituite al pubblico in forma di danza, azioni fisiche, canti e testi in diverse lingue, attraverso i quali gli artisti esprimono il significato che attribuiscono alla parola "confine". I video realizzati per questo progetto nei siti archeologici di Cartagine e Oudna, mettono in evidenza le comuni radici mediterranee delle due culture italiana e tunisina, evocando paesaggi onirici in cui personaggi, che sembrano divinità danzanti, abitano le rovine di un'antica città romana.



Frontières # Tunisie vuole riproporre un linguaggio che, come nell'opera tragica, rifonda l'antica unità tra la danza e il teatro, rivisitandola in chiave contemporanea e multimediale.





