Al Cairo un convegno sul porto del Canale dei faraoni

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 NOV - Si terrà mercoledì prossimo 27 novembre al Cairo un seminario archeologico internazionale incentrato su scavi condotti da un istituto del Cnr a Tell el-Maskhuta nello Wadi Tumilat, in Egitto. Lo si è appreso nella capitale egiziana dove si precisa che nel "workshop" verranno presentati i risultati dei recenti lavori svolti sui resti delle possenti mura di un'infrastruttura portuale dello scomparso canale navigabile che già anticamente connetteva Mediterraneo e Mar Rosso come oggi fa quello di Suez.Il seminario, dal titolo "Archeologia e Ambiente: Antiche Comunità di Confine tra Sabbia e Vie d'Acqua", si tiene a conclusione di un "laboratorio" diretto da Giuseppina Capriotti Vittozzi, egittologa del Cnr.L'evento riunirà studiosi egiziani ed esponenti di istituti archeologici stranieri del Cairo, con l'obiettivo di condividere e discutere i dati del "laboratorio", confrontandoli con quelli di altre missioni.Il workshop si svolgerà presso l'egiziano "National Research Center" (Nrc), partner storico del Cnr, e si preannuncia come "un'opportunità per favorire il dialogo tra specialisti e approfondire i risultati ottenuti finora", viene sottolineato al Cairo. Il "laboratorio" a sua volta si inquadra nella missione "multidisciplinare" di scavo condotta dall'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ispc) a Tell el-Maskhuta.La "Cnr-Multidisciplinary Egyptological Mission", di cui Capriotti è condirettore scientifico, è diretta dall'archeologo tecnologico Andrea Angelini e opera con il riconoscimento del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. (ANSAmed).

