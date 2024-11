Al via il restauro di siti archeologici a Mafraq, in Giordania

(ANSAmed) - ROMA, 14 NOV - La direzione delle antichità del governatorato settentrionale di Mafraq ha annunciato la realizzazione di 13 progetti di restauro in diversi siti archeologici.In dichiarazioni rilasciate all'agenzia Petra, il capo della direzione, Imad Obeidat, ha affermato che l'iniziativa mira a mantenere e restaurare le destinazioni archeologiche nelle aree di Mafrqa , Umm al-Jimal, Sama al-Sarhan e il Qasr Burqu islamico nel distretto di Ruwaished.Il Consiglio del Governatorato di Mafraq stanzierà 585.000 dinari giordani dal suo bilancio per l'anno in corso, ha aggiunto, sottolineando che l'attuazione del progetto fornirà circa 300 opportunità di lavoro temporaneo. (ANSAmed).

