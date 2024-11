Al via a Dubai il festival di musica dedicato ai giovani talenti

(ANSAmed) - ROMA, 14 NOV - L'Autorità per la Cultura e le Arti di Dubai ha annunciato la terza edizione del Festival di Dubai dedicato alla 'Youth Music', un'iniziativa volta a identificare, coltivare e potenziare i talenti emergenti in tutte le arti musicali. Lo scrive l'agenzia emiratina Wam.Il festival mira a ispirare i giovani creativi a perseguire le loro passioni artistiche. Sarà l'Etihad Museum ad ospitare il festival al via il 20 novembre, presentando oltre 85 partecipanti qualificati provenienti da tutti gli Emirati Arabi.Questi giovani artisti si contenderanno i premi del festival in cinque categorie principali: migliore performance vocale, migliore performance strumentale araba (Oud), migliore performance strumentale classica (violino), migliore performance pianistica e migliore performance di un ensemble. (ANSAmed).

