Il MedFilm Festival compie 30 anni, al via l'edizione 2024

(di Valentina Maresca)

ROMA - La manifestazione cinematografica più antica di Roma compie 30 anni tra riconferme e novità. Il MedFilm Festival 2024 si presenta infatti con il suo consueto ricco programma, cui quest'anno si aggiunge la sezione Mediterranea e il Premio alla Migliore Coproduzione EuroMediterranea nella categoria Concorso Ufficiale, dal valore di 2.000 euro.

"Attraverso il MedFilm Festival sono passate tante storie e ne passeranno altre", ha esordito la fondatrice e direttrice artistica Ginella Vocca nella conferenza stampa di presentazione della XXX edizione, a Roma dal 7 al 17 novembre.

Vocca ha ringraziato i rappresentanti istituzionali intervenuti e concordi nel sottolineare la strategica importanza del festival. Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del ministero della Cultura, ha ribadito il sostegno alla manifestazione evidenziando l'importanza del concetto di koinè, richiamandosi all'omonimo premio del Medfilm che quest'anno andrà al regista Matteo Garrone in occasione della cerimonia di apertura al Maxxi il 7 novembre.

Per Contestabile, il MedFilm è importante anche nell'ottica del Piano Mattei, perché "apre la porta alle collaborazioni industriali a vantaggio dell'industria cinematografica per la creazione di posti di lavoro" nei Paesi mediterranei.

Lorenza Lei, responsabile Cinema Audiovisivo della Regione Lazio, ha ribadito il supporto a una manifestazione che dà voce a "situazioni e realtà che non sempre possono esprimersi" e rappresenta "un'opportunità per tanti Paesi", mentre Filippo La Rosa, vice direttore generale della Direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Esteri, ha parlato della necessità di "mostrare attraverso la cultura cinematografica le caratteristiche di una determinata società e portare il tema Mediterraneo anche su altri tavoli". Alessandra Marino, capo ufficio stampa e portavoce della Commissione europea in Italia, ha annunciato l'istituzione del premio per la migliore coproduzione euromediterranea in occasione di quest'edizione: "Vogliamo rafforzare il valore dell'interscambio tra le culture. Questo festival ci è caro perché incarna le politiche dell'Ue di sostegno alle politiche industrie creative e culturali", ha commentato con riferimento al programma Europa Creativa.

La XXX edizione del MedFilm Festival annovera 8 lungometraggi per il Concorso Ufficiale Premio Amore e Psiche, con molte opere prime e la maggior parte in anteprima italiana alla presenza dei registi. Il Concorso Internazionale cortometraggi Premio Methexis conta invece 19 corti, di cui 13 hanno una regia femminile, mentre sono 13 i film della sezione Atlante e sei quelli della new entry Mediterranea, all'interno della quale sarà proposta anche la proiezione speciale con Nove Caring Humans e Zona del documentario Faghan - Figlie dell'Afghanistan.

La sezione Perle, dedicata al cinema italiano, ospita 12 film, quella degli Eventi speciali cinque, Voci dal carcere 12 mentre sono 13 i film della sezione Sguardi dal futuro.

Riconfermati, oltre al premio Koiné, i premi Valentina Pedicini di 1.000 euro per la migliore opera prima e seconda, l'Oim Prize e lo Stadion Video Prize, rispettivamente di 10.000 euro e 3.500 euro, il Wwf Medfilm Award del valore di 1.000 euro, il Premio Diritti Umani di Amnesty International.

Giungono poi alla loro VIII edizione i MedMeetings, "fusione di contenuti e industry" nelle parole della direttrice Vocca. In questo scenario hanno rilevanza centrale i MedPitching, che favoriscono incontri a Roma per creare sinergie tra professionisti italiani, registi e produttori. Il Premio MedPitching, che riconosce il progetto più promettente, è votato dai professionisti presenti in sala e ha una dotazione di 1.000 euro. Qualora il progetto premiato divenga coproduzione italiana, altri 1.000 andranno alla controparte italiana, per facilitare il partenariato.

Il MedFilm avrà anche una diffusione online grazie alla collaborazione con Mymovies One, sulla cui piattaforma sarà possibile trovare una selezione dei titoli presenti al festival.





