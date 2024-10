A Tunisi lo spettacolo teatrale 'Come un granello di sabbia'

(ANSAmed) - TUNISI, 30 OTT - Dopo New York e oltre 130 repliche, 'Come un granello di sabbia' arriva a Tunisi all'interno della stagione di El Teatro, il primo spazio d'arte e di creazione in Tunisia, fondato nell'ottobre 1987 da Taoufik Jebali. El Teatro è conosciuto e riconosciuto sulla scena culturale tunisina indipendente come luogo promotore di tutte le espressioni artistiche contemporanee, non solo nelle arti dello spettacolo ma anche nelle arti visive.'Come un granello di sabbia', l'ultimo capitolo della quadrilogia 'A Sud della Memoria' che Mana Chuma Teatro ha dedicato alla storia contemporanea dell'Italia meridionale, racconta la drammatica vicenda di un giovane muratore siciliano che, all'età di 18 anni, viene arrestato e costretto a confessare l'omicidio di due carabinieri avvenuta ad 'Alkamar', una piccola caserma in provincia di Trapani.Attraverso la sua vicenda umana (e di Salvatore e Carmine - le due vittime della strage - o di Giovanni, Vincenzo, Gaetano - gli altri capri espiatori designati) lo spettacolo prova a rendere giustizia a quelle vite interamente sottratte per ragioni inconfessabili.Presentato da El Teatro con il titolo di 'Comme un petit grain de sable', lo spettacolo - con Salvatore Arena unico attore sul palco - godrà dei soprattitoli in francese. Per Salvatore Arena e Massimo Barilla, direttori di Mana Chuma Teatro "mettere in scena a Tunisi l'opera è per noi molto importante perché è un riconoscimento al lavoro fatto in tutti questi anni sul tema della giustizia e della libertà. È una storia italiana, ma tocca e coinvolge temi universali come il rispetto della vita e la ricerca assoluta della libertà. Portare questo spettacolo in Tunisia significa per noi dare voce a chi voce non ne ha, in qualsiasi parte del mondo".Lo spettacolo ha vinto il premio selezione Inbox 2016, il premio della critica Anct 2019, il premio del pubblico e miglior attore, International Monodrama Festival Bitola 2023.(ANSAmed).

