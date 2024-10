Turismo: al via iniziativa 'Tunisi, mosaico vivente'

(ANSAmed) - TUNISI, 23 OTT - Un'iniziativa dal nome "Tunisi, settimana del mosaico vivente" che mira ad attrarre visitatori sia locali che internazionali, migliorando al contempo l'immagine di Tunisi-Cartagine come destinazione di prim'ordine, verrà lanciata dal 27 ottobre al 3 novembre.L'evento è stato avviato dalla Destination Management Organization (Dmo) Tunisi-Cartagine, un'organizzazione indipendente che riunisce vari stakeholder pubblici e privati ;;nel settore del turismo, impegnata a unire e creare valore per l'ecosistema della regione. Il nome di questa iniziativa fa chiaramente riferimento alla gloriosa eredità di Tunisi-Cartagine, ha affermato la Dmo Tunisi-Cartagine in una nota. Come opera artistica complessa, il mosaico combina con gusto frammenti di pietra, ceramica e vetro colorato, simboleggiando la diversità culturale e le molteplici influenze delle civiltà che hanno plasmato la città. Questa dinamica, profondamente radicata nel dna di Tunisi, la rende, più che mai, una città vibrante, vivace e cosmopolita, piena di energia, afferma il comunicato. Il programma include vari eventi e attività che si terranno in diverse località iconiche della capitale, con l'obiettivo di mettere in risalto la destinazione Tunisi-Cartagine attraverso le sue dimensioni storiche, culturali, sportive e festive. Il programma include anche l'inaugurazione di un nuovo percorso ciclabile e pedonale a Cartagine, l'organizzazione di workshop, mostre artistiche, visite guidate e spettacoli musicali, oltre all'organizzazione di una fiera dell'artigianato che si terrà al parco Essaâda a La Marsa. Questo progetto mira a rendere Tunisi-Cartagine una destinazione essenziale nel Mediterraneo, competendo così con altre destinazioni cittadine e commerciali della regione.La Dmo Tunisi-Cartagine è supportata dal progetto « Promozione del turismo sostenibile in Tunisia », implementato dal Ministero del turismo con il supporto di Giz e finanziato congiuntamente dal ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico (Bmz) e dall'Unione europea nell'ambito del suo programma Tounes Wijhetouna. (ANSAmed).

