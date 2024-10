Poeti iberici e italiani uniti in Festival Poesia Mediterraneo

NAPOLI - Dai poeti iberici Carlos Marzal, Laura Casielles e Xuan Bello e la galiziana Chus Pato, ai pensieri italiani di Giuseppina De Rienzo, Carmen Gallo, Anna Toscano e Francesco Maria Tipaldi. E' questo il parterre di primo piano a Napoli il 24 ottobre per il Festival della Poesia del Mediterraneo, organizzato dal Cervantes, l'istituto di cultura spagnola.

La seconda edizione del Festival della Poesia del Mediterraneo va in scena dalle 18 nella Sala Catasti dell'Archivio di Stato di Napoli con un recital poetico con autori italiani e spagnoli sul palco. Otto poeti e scrittori che si alterneranno nella lettura delle loro opere per celebrare la varietà linguistica e la diversità culturale di Spagna e Italia.

Due Paesi dalla ricchissima tradizione poetica, uniti nel corso dei secoli da viaggi, connessioni e vicissitudini culturali.

Dopo la tappa a Napoli, il Festival della Poesia del Mediterraneo andrà a novembre in altre tre sedi dell'Instituto Cervantes ad Alessandria d'Egitto, Il Cairo e Tunisi, celebrando la bellezza delle parole che avvicina le lingue, unisce le sensibilità e aiuta a comprendere il presente. Come sottolinea Luis García Montero, poeta e direttore dell'Instituto Cervantes "più flessibili del mare sono le parole" e infatti questo evento punta a diffondere la poetica contemporanea spagnola, stabilendo un ponte creativo tra le diverse tradizioni che convivono sulle rive del Mediterraneo.

Dalla scena poetica iberiana arriva Carlos Marzal, una delle voci più importanti della poesia spagnola, autore di titoli come El último de la fiesta, Ánima mía, Fuera de mí, Metales pesados o Euforia, le sue opere hanno meritato riconoscimenti come il Premio Nazionale di Poesia, il Premio Internazionale di Poesia Fondazione Loewe, il Premio di Poesia Antonio Machado. Con l'opera "Nunca fuimos más felices", l'autore ci invita a celebrare la vita attraverso le sue grandi passioni: la letteratura, l'amicizia e il calcio. Molto attesa anche Laura Casielles, poeta e giornalista asturiana, autrice delle raccolte di poesia Soldado que huye, Los idiomas comunes, Las señales que hacemos en los mapas e Breve historia de algunas cosas. Negli ultimi anni si è impegnata attivamente in politica: attualmente collabora con diversi progetti e contribuisce alla rivista La Marea, nella quale scrive abitualmente e coordina la sezione culturale. Xuan Bello è uno degli autori più importanti della letteratura attuale in asturiano che nel 2002 ha anche pubblicato l'opera narrativa Historia universal de Paniceiros, una cronaca emotiva che ripercorre le radici dei suoi paesaggi.

Chus Pato, infine, è una delle voci più rappresentative della poesia galiziana contemporanea e alcune sue poesie sono state musicate: la sua opera è considerata una delle più moderne e personali della letteratura spagnola odierna.

Dai versi italiani arriva Giuseppina De Rienzo, scrittrice e giornalista napoletana, che con i romanzi Passo d'ombre e Vico del fico al Purgatorio è selezionata due volte al premio Strega e la sua raccolta di racconti "Il mare non ha mai viaggiato" riceve il premio Procida - Isola di Arturo. Carmen Gallo, docente di letteratura inglese alla Sapienza di Roma ha pubblicato vari libri di poesia come Paura degli occhi, Appartamenti o stanze (Premio Castello di Villalta Giovani) e Le fuggitive (Premio Napoli). Anna Toscano, veneziana, ha dedicato un'ampia parte del suo lavoro allo studio di autrici donne, da cui nascono articoli, libri, incontri, spettacoli, corsi, conferenze, curatele. "Al buffet con la morte è la sua sesta e ultima raccolta di poesie". Francesco Maria Tripaldi, poeta, scrittore e farmacista di Nocera Inferiore, ha a pubblicato La culla, Humus e TRAUM. Nel 2010 è stato tradotto e inserito nell'antologia statunitense In our own words e ha poi tradotto e pubblicato nella rivista spagnola Estacion Poesia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA