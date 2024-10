In Tunisia, il festival di musica sufi e mistica 'Rouhaniyet'

(ANSAmed) - TUNISI, 17 OTT - E' tutto pronto per l'ottava edizione del 'Rouhaniyet Festival of Sufi and Mystical Music', dedicato alle arti e alla musica Sufi e mistica che si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre a Nefta, alle porte del deserto tunisino.In programma spettacoli musicali, convegni, laboratori, simposi e stand artigianali. Ad aprire l'evento, lo spettacolo tunisino Ziara di Sami Lajmi al Teatro Comunale di Nefta. La serata di chiusura sarà riservata alla cantante palestinese Dalal Abu Amneh con il suo 'Nur'. Nel mezzo decine di band e ospiti internazionali.L'idea di questo festival nasce nel 2015 da un gruppo di uomini e donne della regione di Jerid, dalla società civile della città di Nefta in particolare, da una passione per le ancestrali tradizioni Sufi espresse attraverso la musica sacra e profana, un patrimonio dell'umanità nelle sue tradizioni e nella sua universalità.La Tunisia meridionale è conosciuta per i suoi poeti e studiosi, ma anche per i suoi maestri di spiritualità. Questo luogo dove opera una magia senza pari, luogo di incontro e di contemplazione, visitato e celebrato da tempo dalla popolazione di tutti i suoi dintorni, è l'ospite naturale di questo festival.Rouhaniyet è anche un vettore per le dinamiche culturali, turistiche ed economiche. Sono sempre di più i turisti stranieri che frequentano il festival, che ha il sostegno del ministero del Turismo e dell'Artigianato. (ANSAmed).

