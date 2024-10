Gli Eugenio in Via Di Gioia a Le Rio di Tunisi

Gli Eugenio in Via Di Gioia si esibiranno per la prima volta in Tunisia il prossimo 18 ottobre in un concerto organizzato nell'ambito della XXIV Settimana della Lingua Italiana nel mondo, rassegna promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La band torinese, composta da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici, effettuerà una breve residenza artistica a Tunisi in occasione della registrazione del nuovo album, che culminerà con un concerto presso lo storico teatro Le Rio di Tunisi e sul palco la giovane rapper tunisina F.B.K. (Faten Ben Khaled).La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è organizzata in Tunisia dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura: dal 14 al 20 ottobre 21 eventi in tutto il Paese celebreranno la lingua italiana, fra le più amate e studiate in Tunisia con circa 50.000 studenti nelle scuole superiori e nelle università. Con 4 dischi all'attivo e tour sold out in pochissimi anni di attività, gli Eugenio in Via Di Gioia si possono considerare un piccolo fiore all'occhiello della scena musicale italiana. Tantissimi sono i progetti paralleli al live, tra teatro, formazione nelle scuole, busking, progetti crossmediali e progetti dedicati all'ambiente. Nel 2014 esce il loro disco d'esordio Lorenzo Federici. Nello stesso anno vincono il premio della critica al Premio Buscaglione. Nell'Aprile del 2017 pubblicano il loro secondo album "Tutti su per terra" e il singolo "Giovani Illuminati", col primo videoclip musicale in hyperlapse realizzato in Italia.Il 2019 è invece l'anno del terzo disco "Natura Viva". Nel 2020 partecipano al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, con "Tsunami" e si aggiudicano il premio della critica "Mia Martini". In occasione dell'annuncio di Torino come location dell'Eurovision 2022, gli Eugenio in Via Di Gioia scrivono "Eurovision In Turin", brano diventato un caso mediatico. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2022 gli Eugenio in Via Di Gioia realizzano in Piazza San Carlo a Torino la più grande dichiarazione d'amore verso il nostro Pianeta con la scritta "Ti amo ancora". Ad aprile 2022 esce "Terra", che anticipa il quarto disco "Amore e Rivoluzione". In occasione dei dieci anni di attività musicale della band esce la canzone "Tornano" e il tour nazionale: una celebrazione del percorso di crescita della band affinché nulla venga dato per scontato nel prossimo futuro. Nel 2023 esce il singolo "Stormi", seguito nel 2024 dai brani "Lentiggini" e "Portami". A fine giugno di quest'anno esce il singolo "Farò più rumore del ratatata", scritto insieme a Willie Peyote, un brano inedito contro ogni forma di violenza, contro chi toglie la voce e per tutte le persone che l'hanno persa.

