Settimana lingua italiana a Rabat con le opere di Veneziano

(ANSAmed) - RABAT, 14 OTT - Nella Biblioteca nazionale di Rabat, lunedì 14 ottobre sarà inaugurata la mostra di dipinti di Corrado Veneziano, 'Visse d'Arte'. L'esposizione che resta aperta fino al 4 novembre, fa parte del programma della XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.L'apertura della mostra, alla presenza dell'artista, sarà anche l'occasione per presentare la traduzione in arabo del fumetto "Io sono Giacomo Puccini" (Casa Editrice Curci, Milano, 2024).Coordinata dall'Istituto Italiano di Cultura di Rabat e dall'Ambasciata d'Italia a Rabat, in accordo con la Biblioteca nazionale del Marocco e il Ministero marocchino della Cultura, l'esposizione metterà in mostra 20 grandi tele realizzate da Veneziano e ispirate alle opere di Giacomo Puccini.Si tratta di un'ampia selezione dell'unica mostra di un artista contemporaneo sostenuta dal Comitato per le celebrazioni 'Puccini100' della Presidenza italiana del Consiglio. Sonia Martone, Cinzia Guido e Francesca Barbi Marinetti hanno curato la scelta delle tele. (ANSAmed).

