Marrakech si mobilita per i 'Rencontres de la Photographie'

MARRAKECH - Marrakech si prepara ad accogliere la quarta edizione dei Rencontres de la Photographie, dal 23 al 27 ottobre. Tutta la città si mobilita per esporre le immagini di un'avanguardia fotografica che parla dai quattro angoli del pianeta. Il Paese all'onore di questa edizione è la Cina, ma partecipano fotografi del nord Africa, dello Yemen, del Canada e di numerosi paesi europei.



Marrakech, crocevia di culture, metterà in risalto questa diversità di approcci e vedute fotografiche negli spazi dell'Università Cadi Ayad, al Centro culturale Mohammed VI, al museo delle Confluenze Dar el Basha, alla galleria Dada, ma anche in spazi aperti come la piazza della Koutubia, la piazza dei Ferblantiers o quella della Stazione. Quest'anno un posto speciale sarà riservato alle fotografe donne, con due momenti forti: 'Cartes Blanches' dedicato alle donne afghane e alla diaspora africana, per mettere in evidenza la loro resilienza e le loro speranze, oltre che la mostra 'Regard de Femmes', che presenterà il lavoro di fotografe di fama internazionale quali Angèle Etoundi Essamba, Cynthia Benjamin, Copper e Mina Kawachy.



Eletta capitale culturale del mondo islamico per il 2024, Marrakech sfodera anche in questa occasione la sua apertura verso l'arte e ospiterà nel corso dei 5 giorni dei Rencontres, atelier di immagini, conferenze e letture di portfolio dedicate ai fotografi di domani.

