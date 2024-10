Oued Beht, Marocco: un ponte tra Africa ed Europa

Nel cuore del Marocco, lungo le rive del fiume Oued Beht, un team internazionale di archeologi, co-diretto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC) e co-finanziato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha recentemente riportato alla luce un insediamento agricolo di straordinaria importanza, datato tra il 3400 e il 2900 a.C. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri aggiungendo che la scoperta, pubblicata sulla rivista Antiquity e frutto di una collaborazione tra CNR-ISPC, Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Università di Cambridge e Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente (ISMEO), rappresenta "un punto di svolta per l'archeologia nordafricana e mediterranea, aprendo nuove prospettive di ricerca sulle società preistoriche di questa regione".Il sito, esteso su circa dieci ettari, è il complesso agricolo più antico finora scoperto nell'Africa settentrionale al di fuori della Valle del Nilo. Le ricerche condotte hanno svelato "una ricchezza straordinaria di resti vegetali e animali, in maggioranza appartenenti a specie domesticate, oltre a una grande varietà di manufatti, tra cui ceramiche policrome, accette in pietra levigata e strumenti litici". Sono state rinvenute numerose fosse che si ritiene fossero adibite allo stoccaggio delle risorse.Oued Beht - ha spiegato la Farnesina - illumina "un periodo poco conosciuto della preistoria nordafricana, spesso considerato 'silenzioso' dagli studiosi. Mentre in altre aree del Mediterraneo, come la Penisola Iberica o la Valle del Nilo, questo periodo fu, infatti, caratterizzato da importanti sviluppi sociali che portarono, ad esempio, alla comparsa dei 'megasiti' fortificati del Calcolitico iberico o degli importanti centri pre- e protodinastici egiziani, la tarda preistoria del Maghreb era stata fino ad oggi meno esplorata.Giulio Lucarini, co-direttore del progetto insieme a Cyprian Broodbank e Youssef Bokbot, ha sottolineato che la mancanza di attenzione verso questa regione durante questo periodo ha lasciato incompleta la comprensione delle dinamiche sociali di quel tempo.

