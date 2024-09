Musica: debutto di Daniela Pes a Tunisi il primo ottobre

TUNISI - L'eclettica musicista e cantautrice Daniela Pes sarà per la prima volta in Tunisia il prossimo primo ottobre, al Cinéma Théâtre le Rio di Tunisi. Si tratta del primo di una serie di concerti organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi dedicati alla presentazione della nuova musica italiana.



Daniela Pes, nata nel cuore della Gallura nel 1992, ha un talento multiforme, che spazia dalla musica elettronica alle contaminazioni con la musica tradizionale della Sardegna. La sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Immersa nel flusso della musica, come cantante, strumentista, musicista elettronica, il suo è un talento multiforme. Il 14 Aprile 2023 ha pubblicato il suo primo album, Spira, prodotto da Iosonouncane. Questo lavoro l'ha vista impegnata negli ultimi tre anni e traccerà la sintesi delle molte vite musicali di Daniela. Arriva infatti al debutto con un curriculum di tutto rispetto che include una laurea in Canto Jazz al Conservatorio di Sassari e una borsa di studio ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu, che la porta a esibirsi a Time in Jazz e all'Harp Festival di Rio de Janeiro. Completano il quadro il prestigioso premio Andrea Parodi nel 2017 (dove vince il premio della critica, giuria internazionale, miglior musica e miglior arrangiamento) e il premio miglior musica e il premio Nuovoimaie a Musicultura nel 2018. Il suo album d'esordio Spira vince la Targa Tenco 2023 come Miglior Opera Prima.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA