Al Museo del Bardo 'Salammbô. Da Flaubert a Cartagine'

TUNISI - Dal 24 settembre 2024 al 12 gennaio 2025, il Museo del Bardo di Tunisi ospita la mostra "Salammbô. Da Flaubert a Cartagine". Dedicata al celeberrimo romanzo di Flaubert "Salammbô", questa mostra, frutto della collaborazione tra la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, il Mucem e l'Istituto del Patrimonio Nazionale della Tunisia, presentata al Museo delle Belle Arti di Rouen nel 2021, poi al Mucem di Marsiglia nel 2022, arriva al Bardo, in collaborazione con l'Istituto Francese di Tunisia e l'Agenzia per lo Sviluppo del Patrimonio e la Promozione Culturale (Avppmc).

Non era naturale, infatti, far rivivere il mito di Salammbô proprio nel paese in cui trae origine? L'antica Cartagine e il suo sobborgo Megara hanno ispirato Flaubert, il cui romanzo ha suscitato e suscita ancora oggi, come per l'oscillazione del pendolo, molteplici creazioni plastiche in Tunisia e Francia, come ricordano gli organizzatori.



Riunendo letteratura, pittura, scultura, fotografia, arti dello spettacolo, cinema e archeologia, la mostra esplora l'attualità di un'opera straordinaria e illustra la qualità dei legami culturali che uniscono le due sponde del Mediterraneo. La mostra è accompagnata da una ricca programmazione culturale: concerti, letture musicali, laboratori creativi, laboratorio di scrittura, esperienze di realtà virtuale, convegni, nonché incontri professionali e scientifici.



L'iniziativa è sostenuta dall'Istituto Nazionale del Patrimonio (Inp) di Tunisi, dall'Agenzia per la valorizzazione del patrimonio e la promozione culturale, dal Museo delle civiltà dell'Europa e del Mediterraneo (Mucem), dalla Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (Rmm), dalla Métropole Rouen Normandie e dall'Istituto francese della Tunisia, con il sostegno del Ministero francese della Cultura, del Ministero tunisino degli Affari Culturali e in collaborazione con Sybel, Digit-S, l'Ufficio Nazionale Tunisino del Turismo (Ontt), la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc) e Unione bancaria per il commercio e l'industria (Ubci).





