Riparte la programmazione culturale dell'École française de Rome

ROMA - L'École française de Rome riprende da settembre a dicembre 2024 la sua ampia programmazione culturale e scientifica tra eventi, mostre ed incontri internazionali ad accesso libero e in collaborazione con La Sapienza Università di Roma, l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, l'Accademia Nazionale dei Lincei e l'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici e con altre istituzioni culturali. L'istituto prosegue le attività di celebrazione del suo 150esimo anniversario, che culminerà alla fine del 2025.



Dopo la breve pausa estiva, l'École riapre le porte della mostra anniversario 'Un museo per l'École', nella sede di piazza Navona 62.



L'esposizione, a ingresso gratuito, propone una collezione variegata ed inedita di antichità greche, etrusche, romane e cristiane, costituita a partire dalla fondazione dell'École, nel 1875, con l'intento di dotare l'istituzione di una collezione di antichità a scopo scientifico e didattico.



Visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, la mostra resterà aperta fino al 20 dicembre 2024. In uscita il 23 ottobre 2024, inoltre, la monografia 'Un musée pour l'École. La collection d'antiques de l'École française de Rome' che accompagna l'esposizione. Si tratta della prima pubblicazione scientifica interamente dedicata alla collezione archeologica dell'École française de Rome, curata da Christian Mazet e Paolo Tomassini, archeologi ed ex membri dell'École.



Tra gli incontri in calendario per i prossimi mesi, un posto particolare è occupato dalla storia moderna e contemporanea, con particolare attenzione alla storia dell'arte e del collezionismo e all'architettura.



Il ciclo annuale di incontri sugli Archivi del Pontificato di Pio XII ha già ripreso con l'edizione 2024-2025, mentre il progetto di ricerca europeo Erc Rotarom17 sulla Rota Romana, il grande tribunale civile del papato, inaugura oggi 23 settembre un nuovo ciclo di seminari che si terrà interamente online (per informazioni si può consultare rotarom.hypotheses.org).



Tra gli eventi proposti spiccano il 28 e 29 settembre 2024 le Giornate Europee del Patrimonio alle quali l'École aderisce con la visita alla mostra 'Un museo per l'École', la presentazione di cantieri archeologici e l'attesissima apertura al pubblico della sua celebre Biblioteca all'interno di Palazzo Farnese (prenotazione obbligatoria, le iscrizioni online saranno aperte da venerdì 20 settembre).



Tra le novità editoriali dell'École française de Rome c'è da segnalare il volume 'Les métropoles d'Europe du Sud à l'épreuve des crises du XXIe siècle' a cura di Dominique Rivière. Attraverso una serie di casi studio (Atene, Roma, Napoli, Milano, Barcellona, Madrid, Valencia, Catania, ecc.), questo volume offre una prospettiva utile per affrontare la nozione di crisi e le principali questioni contemporanee: le politiche di rigenerazione urbana e culturale, l'azione pubblica e la mobilitazione dei cittadini, l'edilizia abitativa e l'economia dei poli turistici, l'innovazione sociale e la vulnerabilità urbana, le migrazioni e l'accoglienza. Una sintesi riccamente illustrata che contribuisce al più ampio dibattito sulle metropoli e sul processo di metropolizzazione. Ogni nuova pubblicazione è annunciata sul sito www.efrome.it e acquistabile online.



È possibile prenotare le visite guidate di Palazzo Farnese dal sito www.visite-palazzofarnese.it. La visita guidata del venerdì sera permette di visitare, al secondo piano, la sede dell'École française de Rome, la biblioteca e la Loggia ideata da Vignola sulla facciata posteriore.



L'École française de Rome ha inoltre stipulato una convenzione con la concessionaria dell'Area Archeologica Stadio di Domiziano (MKT121 srl) per offrire al pubblico l'occasione di scoprire l'area archeologica sottostante la sua sede di Piazza Navona 62, studiata e valorizzata tra il 2006 e il 2010, nell'ambito del progetto 'Piazza Navona' sulla lunga storia della piazza. Maggiori informazioni si trovano sul sito stadiodomiziano.com Nel segno del patrimonio, le manifestazioni più importanti dell'anniversario dell'École française de Rome si stanno svolgendo nel 2024 e si terranno nel 2025 in concomitanza con i 150 anni di presenza francese a Palazzo Farnese.

