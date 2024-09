Al via la terza edizione del MedFilm au Maroc

ROMA - La terza edizione del MedFilm au Maroc torna dal 25 al 29 settembre 2024 al Cinéma Renaissance di Rabat e dal 2 al 5 ottobre alla Cinémathèque di Tangeri, con ingresso gratuito alle proiezioni fino ad esaurimento posti.



Organizzata dall'ambasciata d'Italia in Marocco e dall'Istituto italiano di Cultura a Rabat in collaborazione con associazione Methexis Onlus, Fondation Hiba, Cinéma Renaissance di Rabat, Cinémathèque di Tangeri e Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma de Rabat (Ismac Rabat), la rassegna internazionale dedicata al miglior cinema euro-mediterraneo porta in Marocco film, ospiti, presentazioni, masterclass e spettacoli, insieme al coinvolgimento delle migliori realtà artistiche locali.



Novità 2024 ed evento speciale di questa terza edizione è l'istituzione del Premio MedFilm Festival per i giovani talenti del cinema: tre borse di studio (da 2.500, 1.500 e 1.000 euro), per cui competono le studentesse e gli studenti autori dei cortometraggi di diploma dell'Ismac. Sono stati selezionati sei lavori di stili e generi diversi. Ad assegnare le borse ai migliori tre corti è la giuria composta da Tarek Ben Abdallah, Esmeralda Calabria e Gianfranco Pannone. I premi saranno dati sabato 28 settembre presso il Cinéma Renaissance di Rabat.



Per il vincitore del primo premio, alla borsa si aggiungerà l'invito a partecipare alla 30esima edizione del MedFilm Festival di Roma come parte della Giuria del Concorso cortometraggi nell'ambito del Progetto Methexis, che riunisce a Roma le studentesse e gli studenti diplomandi delle scuole di cinema del Mediterraneo.



Con la sua storia trentennale, il MedFilm Festival è l'unica manifestazione specializzata nella diffusione del cinema mediterraneo ed europeo. In Marocco il Festival consolida il dialogo con la tradizione cinematografica del Regno, riaffermando il legame di vicinanza culturale che unisce Italia e Marocco nella cornice di un Mediterraneo allargato anche allo spazio africano.



Grazie al forte e consolidato partenariato con la Fondation Hiba e l'Ismac, MedFilm au Maroc si presenta con un programma ricco di anteprime e di eventi speciali. Venti i film selezionati e sette i titoli italiani in programma, selezionati tra i più premiati del 2024. L'evento di apertura sarà affidato a 'Io capitano' di Matteo Garrone, cui seguiranno le anteprime per il Marocco di 'Gloria!' di Margherita Vicario, 'Palazzina Laf' di Michele Riondino, 'Un mondo a parte' di Riccardo Milani, il cortometraggio 'Tilipirche' di Francesco Piras, i documentari 'L'esercito più piccolo del mondo' di Gianfranco Pannone e 'Parlate a bassa voce' di Esmeralda Calabria, presentati in proiezione speciale per studenti e studentesse dell'Ismac.



Sette i film internazionali tra lungometraggi e cortometraggi, provenienti dalla 29esima edizione del MedFilm Festival e sempre in anteprima assoluta in Marocco: l'iraniano Endless Borders di Abbas Amini (Premio MedFilm e Diritti umani di Amnesty International); il libanese Dancing on the Edge of a Volcano di Cyril Aris (Premio Amore & Psiche come miglior film); il tunisino Behind the Mountains di Mohamed Ben Attia. Il pluripremiato regista Abbas Amini sarà ospite al Festival per incontrare gli spettatori e le spettatrici a Rabat.



Completano il programma cinque cortometraggi, tra i più apprezzati dell'edizione 2023 del MedFilm: il francese La Voix des autres di Fatima Kaci (vincitore del Premio Methexis come miglior corto), il siriano Back di Yazan Rabee (Premio Cervantes al corto più creativo), il palestinese The Key di Rakan Mayasi (Menzione speciale della Giuria), il turco Things Unheard Of di Ramazan KÕlÕç (seconda Menzione speciale della Giuria) e il già citato Tilipirche di Francesco Piras.



Il programma sarà impreziosito dalle due serate di gala (domenica 29 settembre presso il Théâtre National Mohammed V di Rabat e mercoledì 2 ottobre presso il Palais des Arts et de la Culture di Tangeri).



Tutti i film sono in lingua originale e sottotitolati in francese ed inglese. Ulteriori informazioni sul Festival sono disponibili ai siti ufficiali: www.ambrabat.esteri.it, www.iicrabat.esteri.it, www.medfilmfestival.org, www.fondationhiba.ma, www.ismac.ma.

