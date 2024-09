A Riyadh una serata di musica con pianista italiana Zhang

(ANSAmed) - ROMA, 19 SET - Una serata di musica organizzata dall'ambasciata d'Italia a Riyadh con la pianista Monica Zhang.In collaborazione con la Fondazione 'società dei concerti' la giovane pianista, nata a Milano da una famiglia cinese nel 2007, si è esibita presso il Saudi Music Hub di Ryadh. Il suo concerto è stato introdotto dall'ambasciatore Carlo Baldocci che, tra l'altro, ha ringraziato della sua presenza all'evento l'ambasciatore del Portogallo in Arabia Saudita, Nono Mathias.Monica Zhang ha vinto numerosi concorsi pianistici internazionali per la sua anima profondamente musicale, l'assoluta naturalezza e la straordinaria tecnica.Ha iniziato il suo percorso musicale all'età di 8 anni e ha proseguito gli studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.La pianista è stata nominata Artist in Residence della Fondazione La Società dei Concerti di Milano ed è sostenuta dall'Associazione Musica con le Ali. (ANSAmed).

