Giornalisti del Mediterraneo, si chiude con i premi Caravella

ROMA - Domani, con la consegna dei Premi Caravella, si chiude il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo 2024: i riconoscimenti assegnati dal Festival Giornalisti del Mediterraneo, da sedici anni a questa parte, a personaggi che si sono distinti nel mondo dell'informazione e, in generale, dell'impegno civico. Appuntamento domani (sabato 7 settembre) presso Largo di Porta Alfonsina a Otranto, a partire dalle 20.30, per una serata che, condotta dal giornalista Vincenzo Sparviero, vedrà i premiati di quest'anno in dialogo con altrettanti colleghi, a conclusione di una rassegna che mobilita ogni anno decine di persone sul territorio.



"Il Festival Giornalisti del Mediterraneo è un fiore all'occhiello della nostra offerta culturale e di intrattenimento che ha sempre avuto il merito a volte di approfondire temi di grande attualità, altre volte ha anticipato questioni delicate", conferma infatti il sindaco di Otranto, Francesco Bruni. "Anche quest'anno confermiamo il ruolo centrale della nostra città quale faro di pace e speranza, ospitando numerosi ospiti e consegnando i Premi Caravella a personaggi che hanno sviluppato temi importanti legati al Mediterraneo".



La serata comincia alle 20.30, come già detto, con il primo confronto: Giampaolo Mattei dell'Osservatore romano a colloquio con la giornalista Marianna Balfour. Alle 20.45, invece, Nico Piro del Tg3 dialoga con Patrizio Nissirio, Ansa. Alle 21 toccherà invece a Giovanni Porzio di Panorama interagire con il vicedirettore dell'Ansa Stefano Polli; alle 21.15, invece, Stefania Maurizi del Fatto Quotidiano dialoga con Maristella Massari, Gazzetta del Mezzogiorno. Seguita alle 21.30 da Rosalba Castelletti, La Repubblica, intervistata da Gabriella Simoni, Tg5, e alle 21.45 da Pino Maniaci, direttore di Telejato, in dialogo con Erica Fiore, TeleRama. Alle 22, ancora, sarà Danilo Procaccianti di Rai Report a tu per tu con Alessio Lasta, "Lo stato delle cose", Raitre, mentre alle 22.15 l'ex generale del Ros dei Carabinieri Pasquale Angelosanto si confronterà con il giornalista Paolo Di Giannantonio. Conclusione della serata - e della sedicesima edizione del Festival - alle 22.30 con Kristinn Hrafnsson, direttore di WikiLeaks - che ritirerà il Premio per conto del fondatore Julian Assange - a confronto con Rosario Tornesello, direttore di Nuovo Quotidiano di Puglia, e con Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai, intervistato alle 22.45 dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza. Tra i premiati anche le giornaliste Francesca Fialdini e Agnese Pini.



Il Festival Giornalisti del Mediterraneo è organizzato in partnership con il Comune di Otranto e il patrocinio di Rai Puglia. Media partner dell'edizione 2024 sono Ansa, Radio Vaticana, Vatican News, Avvenire, Gazzetta del Mezzogiorno, TRM, Icon Radio. "Anche quest'edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo è stata ricca di molteplici spunti di riflessione garantiti dal calibro degli ospiti della nostra rassegna, molto apprezzata anche dai turisti che ancora affollano Otranto", conclude Tommaso Forte, ideatore del Festival con le colleghe Leda Cesari e Rosaria Bianco. "Noi, dal canto nostro, stiamo già ragionando sulla diciassettesima edizione".





