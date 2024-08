A Doha splendido viaggio nello spazio con le opere di 21 artisti

NAPOLI - Le opere di 21 artisti sul tema dello spazio sono al centro della mostra "Cosmic Canvas-Space Art Exhibition" che è in corso fino al 20 settembre a Doha al Katara Cultural Village Foundation. La mostra, informa il sito di The Peninsula Qatar, è realizzata in collaborazione con la International MAPS Foundation, ed è alla sua terza edizione. La mostra si svolge nel Al Thuraya Planetarium, la parte della fondazione tradizionalmente dedicata all'approfondimento dello spazio, con eventi settimanali per i bambini e per gli adulti del Qatar e dei turisti.



"La terza edizione della mostra - spiega Rashmi Agarwal, fondatrice e presidentessa della International MAPS Foundation - fa parte del programma del Katara 2024 e mostra la forte collaborazione di 19 talenti artistici del Qatar con un artista degli Usa e uno della Russia. Ogni artista porta la propria unica creatività e prospettiva per catturare la bellezza nel nostro cosmo, con molte opere ispirate a quanto si vede attraverso il telescopio James Webb". La mostra comprende anche delle stampe originali della Nasa che evidenziano le meraviglie del cosmo, ma anche l'arte olografica dell'artista multimediale Mariam Hashemi Brian, che offre un punto di vista innovativo dell'esplorazione spaziale. "Le mie opere - spiega Muznah Hasnat che vive a Doha - mostrano come il telescopio James Webb opera nello spazio, evidenziando la bellezza delle galassie, portando alla luce la rappresentazione visuale dello spazio grazie alle contemporanee tecnologie, che diventano ideali anche per scopi di istruzione nel settore".



Tra i diversi lavori artistici in esposizione spicca la fotografia della Nebulosa Trifida, realizzata dall'astrofotografo Ajith Everester, che ha realizzato le immagini con una esposizione fotografica di 15 ore della nebulosa. I 21 artisti della mostra sono Maryam Almaadhadi, Manoj Kumar, Ajith Everester, Tessema Asrate, Noof Almerekhi, Aparna Mangalath Vijayakumar, Bharti Jha Choudhary, Fadi Youssef Abou Daher, Preeti Gupta, Haya Abdallah, Helene Samir AlHadi, Ilaria Patteri, Jaya Singh, Ligha Richard, Muznah Hasnat, Neethu Francis, Raheena Chembatteriyil, Pooja Nitin Goud, Ujwala Mangesh Butle, Tommy Montanez e Saleema Payyanil Karalakath.





