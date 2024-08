Tunisia: 'Djerba World Heritage Days' dal 5 al 7 settembre

L'Associazione per la salvaguardia dell'isola di Djerba "Assidje" e il collettivo giovanile "Zomita" hanno annunciato il lancio della prima edizione di "Djerba World Heritage Days". L'evento in programma dal 5 al 7 settembre intende celebrare il primo anniversario dell'iscrizione degli elementi del patrimonio dell'isola di Djerba nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, hanno affermato gli organizzatori durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede dell'associazione.In particolare Djerba World Heritage Days punta a far conoscere gli elementi del patrimonio registrati sotto il titolo "Djerba, testimonianza di una modalità di occupazione di un territorio insulare". L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza di questo patrimonio come componente essenziale dell'identità nazionale e locale, ma anche come eredità di tutta l'umanità che deve essere preservata, trasmessa alle generazioni future e promossa al servizio dello sviluppo sostenibile, ha affermato il rappresentante dell'associazione, Anouar Ben Meyiz.Il programma comprende workshop sulla storia, il patrimonio tangibile e intangibile e l'architettura dell'isola, fotografia, visite guidate ed esperienze immersive virtuali, conferenze scientifiche e una serata di chiusura per annunciare il lancio di un programma annuale volto a rafforzare questa iscrizione e incoraggiare gli stakeholder locali a preservare il patrimonio mondiale di Djerba.L'isola tunisina di Djerba, con i suoi 31 monumenti e siti, è stata ufficialmente iscritta nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco il 18 settembre 2023 durante la 45ma sessione estesa del Comitato del patrimonio mondiale a Riyadh, in Arabia Saudita.

