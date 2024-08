Al Museo d'arte islamica nuove opere da Qatar e Marocco

(ANSAmed) - ROMA, 26 AGO - Una nuova mostra dal titolo 'Crafting Design Futures' sarà inaugurata sarà inaugurata il 30 novembre al Museo d'arte islamica di Doha, in Qatar, nell'ambito dell'Anno della Cultura Qatar-Marocco 2024. Lo scrive ArabNews.Curata da Gwen Farrelly, la mostra, che durerà fino al 7 gennaio 2025, presenterà nuove opere di designer del Qatar e del Marocco."Uno degli obiettivi principali della biennale è la creazione di reti di scambio e collaborazione tra i design regionali ed è qui che la Design Doha Residency Qatar|Morocco: Crafting Design Futures svolge un ruolo cruciale", ha dichiarato Farrelly.Saranno esposte opere appositamente create da nove designer del Qatar e del Marocco, con caratteristiche intrinseche alla patria e alla cultura di ciascun creatore. Tra i designer del Qatar figurano Nada Elkharashi, Reema Abu Hassan, Majdulin Nassrallah e Abdulrahman Al-Muftah, che hanno interpretato le competenze artigianali tradizionali marocchine acquisite durante il programma di scambio per progettare installazioni multifunzionali, prodotti e allestimenti artistici, evidenziando al contempo importanti narrazioni culturali. Contemporaneamente, in Marocco, Amine Asselman, Bouchra Boudoua, Amine El-Gotaibi, Hamza Kadiri e Sara Ouhaddou si sono concentrati su lavori di terra, tessuti, artigianato del legno, installazioni in ceramica e vetro e ceramiche.I designer di entrambi i Paesi, "si sono immersi nelle rispettive tradizioni artigianali - dalla ceramica ai tessuti - e hanno sviluppato nuovi lavori che riflettono e sostengono il patrimonio e le pratiche contemporanee delle loro culture".(ANSAmed).

