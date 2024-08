Il produttore saudita Mohammed Al-Turki sarà premiato a Venezia

ROMA - Il produttore cinematografico saudita, Mohammed Al Turki, sarà premiato per la sua opera filantropica al gala annuale di amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'Aids, in programma a Venezia il primo settembre in occasione della 81/a edizione della Mostra del cinema. Lo riferisce il quotidiano Arab News.



Il premio è un riconoscimento ad Al Turki, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Red Sea Film Foundation, per il suo contributo all'industria cinematografica e alle attività di beneficenza. La Fondazione americana per la ricerca sull'Aids sostiene i ricercatori, la prevenzione, l'educazione e la difesa. Dal 1985 ha raccolto quasi 900 milioni di dollari.



"Grazie anche alla sua leadership, il @RedseaFilm Festival è stato un generoso sostenitore del lavoro dell'amfAR per molti anni e ha contribuito a far progredire la nostra ricerca", afferma l'organizzazione.



Al Turki su Instagram si è detto onorato di ricevere il premio insieme a "una vera icona, l'unico e solo Richard Gere", l'ospite d'onore del gala annuale di amfAR.



L'81ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre.





