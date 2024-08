Cinema: il 2023 un anno record per il Marocco, 34 film girati

RABAT - Il 2023 è stato un anno record per la produzione di film in Marocco: 34 lungometraggi girati, secondo i dati del Centro Cinematografico Marocchino (CCM), che pubblica il bilancio dell'attività. Con i finanziamenti del fondo Film Production Assistance (FA) i registi marocchini hanno potuto contare su investimenti per 63 milioni di dirham e partecipare a 86 festival internazionali all'estero, tra cui il Festival di Cannes. Crescono anche le sale cinematografiche che sono 81 in tutto il paese. Con picchi di frequentazione a febbraio, con quasi 190mila biglietti staccati, a luglio (206.576 biglietti) e a dicembre (201.626).



Il Marocco dispone di studi cinematografici di qualità e Ouarzazate, alle porte del Sahara, è la Bollywood d'Africa che accoglie regolarmente produzioni straniere, con 1,14 miliardi di dirham di investimenti esteri. Tra i 26 lungometraggi stranieri girati in Marocco nel 2023 spicca il prequel de "Il Gladiatore" di Ridley Scott con un budget di oltre 300 milioni di dirham.





