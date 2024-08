In Puglia il Locus Festival, attese le Dj da Palestina e Tunisia

NAPOLI- Dopo un viaggio musicale in tutta la Puglia con vari tutto esaurito e più di 45.000 biglietti venduti, che hanno già reso questa edizione la più partecipata di sempre, la 20ma edizione del Locus Festival si prepara a entrare nel vivo. Da domani, 7 agosto, fino al 14 agosto il festival torna lì dove tutto è cominciato, a Locorotondo, nel cuore della Valle d'Itria.



Tanti i concerti in programma a Masseria Ferragnano, che danno forma a una line-up d'eccezione, capace di riunire artisti di alto profilo mondiale, i migliori nomi della scena italiana e le più brillanti novità in circolazione. In programma spicca il 14 agosto l'unica data italiana di Yussef Dayes, che a Masseria Ferragnano prosegue la ricerca artistica e sonora con una serata incredibilmente variopinta e sfaccettata, guidata dal talentuosissimo batterista londinese, da anni fra i protagonisti più brillanti della nuova scena jazz inglese e reduce dalla pubblicazione di un album manifesto nel 2023 come "Black Classical Music". Nella stessa serata, fresche sonorità anche dall'Italia con il viaggio sonoro libero e imprevedibile, visionario e travolgente degli I Hate My Village, il supergruppo con il loro nuovo album "Nevermind The Tempo", e il sound partenopeo sul Mediterraneo.



Grande attesa c'è per l'arrivo al festival del dj set della palestinese Samà Abdulhadi, nota a livello internazionale come "regina della scena techno palestinese". Samà in arabo vuol dire cielo e l'artista rappresenta un emblema della scena palestinese underground, essendo la prima dj della musica elettronica che si afferma a livello internazionale, emergendo dalla sua regione di Ramallah, con il tecnho originale che si è imposto rapidamente in Europa. Alla consolle ci sarà anche spazio per la tunisina Deena Abdelwahed, dj e produttrice che si affermò nel suo Paese e poi si trasferì a Parigi a 26 anni portando in Francia la striscia della musica contemporanea dei dj tunisini. Tra gli altri eventi spiccano i live del re del rap americano NAS, della techno marching band Meute e ancora, i migliori nomi italiani: Subsonica, Cosmo, Fulminacci, Daniela Pes, I Hate My Village, Bassolino. Prosegue inevece fino al 20 ottobre 2024 la mostra "Andy Warhol. Life, Pop & Rock" ad Alberobello, che suggella il matrimonio tra il festival e la città dei trulli. Il ventennale del Locus verrà poi sigillato da un ultimo grande evento l'8 ottobre allo storico Teatro Petruzzelli di Bari: dopo l'affetto dimostrato dalla città di Bari nella memorabile esibizione al Locus festival la scorsa estate, torna nel capoluogo pugliese per la prima data del nuovo tour italiano Robert Plant con il progetto Saving Grace.

