Cinema, a Cefalonia torna Festival Internazionale Kymata

(ANSAmed) - ROMA, 02 AGO - Il maestro italiano Marco Amenta, Marco Morricone, figlio del grande compositore Ennio Morricone, il regista Periklis Choursoglou, così come gli attori Alexandros Logothetis ed Efthalia Papakosta sono alcune tra le personalita' che si prepara ad accogliere il 3° Kymata International Film Festival, che si svolgerà dal 25 agosto al 1° settembre 2024 ad Argostoli, sull'isola greca di Cefalonia, nelle aree appositamente progettate del Mulino Marittimo costiero.Il fondatore e direttore artistico del festival, Marinos Sklavounakis, sottolinea che quest'anno, per la prima volta, il festival si arricchisce di un Programma di Concorso: 31 cortometraggi provenienti da tutto il mondo competeranno in due sezioni separate, Fiction e Documentario. La giuria è composta, oltre che da Marinos Sklavounakis, dall'attrice Efthalia Papakosta, dalla regista Avra Georgiou, dal critico cinematografico Akis Kapranos e da Robby Eksiel, membro del comitato organizzatore.Un ruolo centrale tra gli eventi del 3° Kymata International Film Festival è riservato al cinema italiano di ieri e di oggi.La rassegna di quattro giorni introdurra' Marco Amenta al pubblico greco con la presentazione di due dei suoi film e Marco Morricone in occasione della proiezione del travolgente documentario di Giuseppe Tornatore "Ennio" sulla vita e l'opera del suo leggendario padre, Ennio Morricone, oltre a una serie di rari corti documentari realizzati negli anni '50 da Vittorio de Seta sui costumi e la vita quotidiana in Sicilia e in Sardegna negli anni del dopoguerra.Durante la rassegna, oltre a Marco Amenta e Marco Morricone, i cinefili avranno l'opportunità di dialogare con la regista e sceneggiatrice Avra Georgiou, che presentera' i film di de Seta e terrà anche una conferenza sull'allestimento e le riprese di un documentario. Masterclass, seguite da dibattiti con il pubblico, saranno condotte anche da Periklis Choursoglou e Alexandros Logothetis sulla regia e la recitazione, in occasione della proiezione dell'ultimo lavoro di Periklis Choursoglou "Exelixi/Evoluzione", da Efthalia Papakosta, che parlerà degli aspetti unici della recitazione sul palco e davanti alla telecamera, così come lo scrittore Dimosthenis Papamarkos, che esplorerà il rapporto tra scrittura narrativa e sceneggiatura cinematografica.Inoltre, il pubblico avrà l'opportunità di ammirare il violoncellista Nikos Veliotis in un accompagnamento dal vivo del capolavoro muto di Carl Drayer "La passione di Giovanna d'Arco" nella serata di apertura, i musicisti Thodoris Rellos, Yiannis Anastasakis, Vasilis Economides e Natalia Mantas in un concerto unico dopo la cerimonia di chiusura, così come Akis Kapranos in un dj set tematico nei giorni del tributo al cinema italiano.Tra le attivita' parallele si segnalano due mostre, una di fotografia digitale del pluripremiato fotoreporter Yannis Behrakis, in collaborazione con Momus - Museo della Fotografia di Salonicco, e la mostra fotografica con materiale proveniente dalle isole di Cefalonia e Itaca, immortalate nel 1912 dal fotografo franco-svizzero Frédéric Boissonnas, in collaborazione con la Biblioteca di Ginevra.Il Festival del Cinema "KYMATA" è iniziato nel 2022 ed è l'unico festival cinematografico del Mar Ionio. La produzione del festival è curata dall'Associazione Ambientale e Culturale di Cefalonia e co-organizzata con la Regione delle Isole Ionie e il Comune di Argostoli. È finanziato dal Ministero della Cultura ed è realizzato in collaborazione con EKOME (Centro Nazionale greco per i media audiovisivi e la comunicazione). Il festival di quest'anno è sostenuto da AMANTES, dall'Associazione ANAKARA, dal Greek Film Centre, dall'Università Ionica, dal Momus - Museo della Fotografia di Salonicco, dalla Biblioteca di Ginevra, da gr2me productions, cinemoments e dall'Agenzia Consolare Italiana di Cefalonia. L'evento gode del patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Grecia, del Ministero della Cultura Ellenico e dell'Organizzazione Nazionale Greca del Turismo. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA