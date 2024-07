A Sousse i carri del Carnevale di Aoussou, primo nel mondo arabo

(ANSAmed) - TUNISI, 29 LUG - Con un programma ricco di eventi, animazioni e concerti, Sousse, in Tunisia, ha ospitato la 61ma edizione del Festival del Carnevale di Aoussou.Con lo slogan 'Aoussou, mare e pace', sabato scorso si è svolta la sfilata dei carri allegorici sul lungomare Boujaafar Corniche, alla presenza dei ministri del Turismo, Mohamed Moez Belhassine, e dell'Istruzione superiore, e della Cultura ad interim, Moncef Boukthir, accompagnati dal governatore di Sousse, Nabil Ferjani.Il ministro del Turismo ha sottolineato l'importanza del Carnevale di Aoussou, "un evento turistico e culturale distinto che contribuisce a creare attività economica nella città di Sousse e a rivitalizzare il settore turistico nella regione, data la sua influenza internazionale la presenza di migliaia di visitatori in città, provenienti da diverse parti della Repubblica o dall'estero, oltre a consentire ai visitatori della regione di scoprire la ricca storia della città di Sousse", si legge in una nota del ministero del Turismo e dell'Artigianato.Questo carnevale, primo in Africa e nel mondo arabo, mira principalmente a contribuire al sostegno e allo sviluppo del turismo culturale e giovanile. La stagione di Assousu (agosto) in Tunisia rappresenta un momento di gioia e celebrazione, dove la bellezza naturale del Paese si fonde con le tradizioni culturali e la convivialità delle persone. (ANSAmed).

