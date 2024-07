Grande successo per l'Accademia Santa Sofia a El Jem in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - Applausi a scena aperta per il concerto dell'Orchestra da camera dell'Accademia di Santa Sofia, che si è svolto ieri sera nella splendida cornice dell'anfiteatro romano di El Jem. Con un programma incentrato sui più noti brani del repertorio lirico-sinfonico italiano, intitolato 'Una sera all'Opera', l'Orchestra ha incantato il pubblico del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem, arrivato alla sua 37esima edizione e diventato appuntamento imprescindibile per i cultori della musica classica in Tunisia.Il concerto dell'Accademia di Santa Sofia in Tunisia è parte di 'Suono Italiano', un progetto promosso dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) per sostenere il talento musicale italiano all'estero e che si è avvalso anche della collaborazione dell'Istituto italiano di Cultura di Tunisi, oltre che del contributo del ministero della Cultura. (ANSAmed).

