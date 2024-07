La Scrittrice Bushra Al-Maqtari racconta la guerra nello Yemen

ROMA- Bushra Al-Maqtari, scrittrice yemenita e attivista per i diritti umani, è salita alla ribalta come leader della protesta antigovernativa nella sua città natale, Taiz, durante la rivoluzione yemenita del 2011. E' conosciuta per il romanzo "Behind the Sun". Nel 2020 le è stato conferito il premio Johann Philipp Palm per la libertà di parola e di stampa. Il 26 luglio esce, pubblicato da Luiss University Press, il saggio "Tutto quello che abbiamo lasciato"; è la sua prima opera tradotta in italiano e racconta la guerra in Yemen. "Nei miei sogni, la guerra è silenziosa. Niente missili, niente raid aerei, niente omicidi, niente carestie, niente paura, niente odio. Ma quando mi sveglio, la guerra infuria ancora, proprio come negli ultimi quattro anni. I raid aerei illuminano il cielo notturno di Sana'a; le sirene delle ambulanze squarciano la quiete della notte", scrive l'autrice nell'incipit. Il volume è una raccolta di testimonianze. Alterna i racconti delle vittime delle milizie Houthi e di quelle della coalizione a guida saudita. Attraverso interviste e storie personali, Bushra Al-Maqtari documenta le sofferenze di civili intrappolati in una guerra devastante. BUSHRA AL-MAQTARI, "TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO LASCIATO" (Luiss University Press, 208 pagine, 20 euro).

